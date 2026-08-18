Συνταγή για ψωμί πρωτεΐνης χωρίς γλουτένη με αλβουμίνη

Ψωμί υψηλής πρωτεΐνης, πώς γίνεται αυτό; δεν είναι σχήμα οξύμωρο;

«Όχι, Βίρνα», που θα έλεγε και ο Γιάγκος Δράκος, στη «Λάμψη», «δεν είναι». Γίνεται και είναι νόστιμο.

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Όσοι, λοιπόν, δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς ψωμί, σαν και μένα, να το φτιάξετε, να το κόψετε σε φέτες και να το αποθηκεύσετε, για τα πρωϊνά σας, στην κατάψυξη, ή στο ψυγείο τυλιγμένο με χαρτί κουζίνας.

Η δημιουργία ενός ψωμιού χωρίς τη χρήση αλεύρου, είναι μια πρόκληση χημείας τροφίμων. αφού εδώ τη δόμησή του, έχει αναλάβει η αλβουμίνη (σκόνη ασπραδιού στην αγορά) που χρησιμοποιείται ευρέως στη ζαχαροπλαστική.

Είναι η ιδανική λύση για όσους ακολουθούν διατροφές τύπου Keto ή Carnivore, προσφέροντας ένα «λειτουργικό» τρόφιμο με υψηλή διατροφική αξία.

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Ψωμί πρωτεΐνης χωρίς γλουτένη

Υλικά:

4 αβγά (μεσαίου μεγέθους)

300 γρ. τυρί cottage

100 γρ. βούτυρο (λιωμένο και σε θερμοκρασία δωματίου)

120 γρ. αλβουμίνη (ασπράδι σε σκόνη)

10 γρ. baking powder (2 κ.γλ.)

3 γρ. μαγειρική σόδα (1/2 κ.γλ.)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C. Στρώνουμε μια μακρόστενη φόρμα για ψωμί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, φροντίζοντας να καλύπτονται και τα τοιχώματα.

Σε ένα μεγάλο μπολ ή στον κάδο του μίξερ, χτυπάμε τα αβγά μαζί με το τυρί cottage μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο σταδιακά, συνεχίζοντας το ανακάτεμα σε χαμηλή ταχύτητα.

Σε ένα δεύτερο σκεύος, ανακατεύουμε τα στερεά υλικά: την αλβουμίνη, το baking powder και τη μαγειρική σόδα.

Κοσκινίζουμε το μείγμα των στερεών πάνω από τα υγρά υλικά.

Με μια σπάτουλα σιλικόνης, ενσωματώνουμε τα υλικά με απαλές κινήσεις, προσέχοντας να μη δημιουργηθούν σβώλοι από την αλβουμίνη, που έχει αυτή την τάση, μέχρι να έχουμε έναν πηχτό χυλό. Αν μας φαίνεται το μείγμα πολύ σφιχτό, προσθέτουμε λίγο νερό.

Μεταφέρουμε το μείγμα στη φόρμα και ισιώνουμε την επιφάνεια με το πίσω μέρος ενός κουταλιού.

Ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά. Το ψωμί είναι έτοιμο όταν αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και είναι ελαστικό όταν το πιέζουμε.

Βγάζουμε τη φόρμα από τον φούρνο και αφήνουμε το ψωμί να κρυώσει τελείως πάνω σε μια σχάρα πριν το κόψουμε σε φέτες.