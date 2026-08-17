Συνταγή για πατάτες με ροκφόρ στον φούρνο



Οι πατάτες, το πιο αγαπημένο συνοδευτικό, δίπλα στις πρωτεΐνες, απορροφούν εύκολα τα αρώματα των τυριών, γι’ αυτό και το ροκφόρ ταιριάζει ιδιαίτερα με την ήπια γεύση τους.

Κατά το ψήσιμο λιώνει μέσα στην κρέμα, δημιουργώντας μια πλούσια σάλτσα με χαρακτηριστική ένταση, χωρίς να γίνεται υπερβολική.

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Η συνταγή αυτή γίνεται με λεπτές φέτες πατάτας που ψήνονται αργά μέσα σε κρέμα γάλακτος, μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν χρυσαφένια επιφάνεια.

Γι’αυτόν τον λόγο, οι πατάτες πρέπει να κοπούν σε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφες φέτες, ώστε να ψηθούν στον ίδιο χρόνο.

Σερβίρουμε τις πατάτες ζεστές, μόλις σταθεροποιηθεί η σάλτσα. Συνοδεύουν εξαιρετικά μοσχαρίσιες μπριζόλες, ψητό χοιρινό ή φιλέτο κοτόπουλου, ενώ και μία σαλάτα με ρόκα και καρύδια ισορροπεί ευχάριστα την πλούσια γεύση του ροκφόρ.

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Πατάτες με ροκφόρ

Υλικά (για 4-6 άτομα):

1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες

200 γρ. τυρί ροκφόρ

300 ml κρέμα γάλακτος 35%

150 ml πλήρες γάλα

40 γρ. βούτυρο

1 σκελίδα σκόρδο

80 γρ. γραβιέρα ή παρμεζάνα, τριμμένη

φρεσκοτριμμένο λευκό ή μαύρο πιπέρι

λίγο φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Αλείφουμε ένα πυρίμαχο σκεύος με το βούτυρο και τρίβουμε τη σκελίδα σκόρδου στον πάτο και στα τοιχώματα.

Κόβουμε τις πατάτες σε λεπτές φέτες πάχους περίπου 3 χιλιοστών.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος μαζί με το γάλα, χωρίς να βράσουν.

Προσθέτουμε το ροκφόρ σε κομμάτια και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει σχεδόν εντελώς.

Ρίχνουμε λίγο πιπέρι και, αν θέλουμε, ελάχιστο μοσχοκάρυδο.

Στρώνουμε τις πατάτες στο σκεύος σε διαδοχικές στρώσεις και περιχύνουμε με το μείγμα της κρέμας.

Πασπαλίζουμε με την τριμμένη γραβιέρα.

Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά.

Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 20-25 λεπτά, μέχρι οι πατάτες να μαλακώσουν και η επιφάνεια να αποκτήσει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για 10 λεπτά πριν το σερβίρισμα.