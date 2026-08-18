Συνταγή για μπαρμπούνια με σάλτσα κάπαρης

Τα μπαρμπούνια θεωρούνται από τα πιο εκλεκτά ψάρια της ελληνικής θάλασσας.

Η γλυκιά, λεπτή σάρκα τους χρειάζεται ελάχιστες παρεμβάσεις, γι’ αυτό και μια σάλτσα με κάπαρη, λεμόνι και ελαιόλαδο αρκεί για να αναδείξει τη γεύση τους χωρίς να την καλύψει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κάπαρη χρησιμοποιείται για τη χαρακτηριστική αλμυρή της ένταση και το διακριτικό της άρωμα.

Σε συνδυασμό με λίγο λευκό κρασί, φρέσκο λεμόνι και βούτυρο δημιουργεί μια ελαφριά σάλτσα που δένει φυσικά με τα ψαράκια μας.

Τα μπαρμπούνια ψήνονται γρήγορα. Το παρατεταμένο ψήσιμο στεγνώνει τη σάρκα τους και μειώνει το άρωμά τους, ενώ μεταξύ μας, η συνταγή γίνεται εξίσου καλά με κουτσομούρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπαρμπούνια με σάλτσα κάπαρης

Υλικά (για 4 άτομα):

8 μεγάλα μπαρμπούνια (περίπου 1 κιλό), καθαρισμένα

60 ml ελαιόλαδο

Για τη σάλτσα:

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

100 ml ξηρό λευκό κρασί

120 ml ζωμός ψαριού ή νερό

30 γρ. βούτυρο

2 κ.σ. κάπαρη, καλά ξεπλυμένη

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

αλάτι

φρεσκοτριμμένο λευκό ή μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Σκουπίζουμε καλά τα μπαρμπούνια με απορροφητικό χαρτί και τα αλατοπιπερώνουμε ελαφρά.

Ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι και ψήνουμε τα ψάρια για περίπου 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα. Τα μεταφέρουμε σε πιατέλα.

Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει.

Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να μειωθεί σχεδόν στο μισό.

Προσθέτουμε τον ζωμό ψαριού και σιγοβράζουμε για λίγα λεπτά.

Ρίχνουμε την κάπαρη, τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε το βούτυρο ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει και να δέσει η σάλτσα.

Προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Περιχύνουμε τα μπαρμπούνια με τη σάλτσα λίγο πριν τα σερβίρουμε.

