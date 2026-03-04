Tasteit

Συνταγή για Κερκυραϊκή νερατζοσαλάτα

Έκρηξη γεύσεων
Νερατζοσαλάτα
Νερατζοσαλάτα
Ηλιάνα Σκιαδά

Δεν θέλω εξυπνάδες, φυσικά και δεν γίνεται με νεράτζια, η σαλάτα αυτή.

Απλώς, επειδή στα ιταλικά, το πορτοκάλι είναι arancio και στην Κέρκυρα, δανείζονται πολλές λέξεις από τη γειτονιά, έτσι πήρε το όνομά της η σαλάτα, που γίνεται, βασικά, με πορτοκάλια.

Τα υπόλοιπα υλικά απλώς ολοκληρώνουν αυτό το γευστικό παζλ, που δημιουργεί έκρηξη στο στόμα με κάθε μπουκιά. 

Γλυκό από το ζουμερό πορτοκάλι, αλμυρό από το χοντρό θαλασσινό αλάτι, πικάντικο και αρωματικό από το κοκκινοπίπερο.

Όλες οι γεύσεις ενώνονται με το ελαιόλαδο, γι’ αυτό το καλύτερο συνοδευτικό για τη νερατζοσαλάτα είναι το φρέσκο χωριάτικο ψωμί.

Νερατζοσαλάτα Kερκυραϊκή

Υλικά:

  • 2 πορτοκάλια
  • 2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
  • 1 κ.γ. γλυκό κόκκινο πιπέρι (γλυκό ή καυτερό)
  • 1/4 ποτήρι ελαιόλαδο
  • χωριάτικο ψωμί για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και κόβουμε το πορτοκάλι σε 5-6 στρογγυλές φέτες.

Βγάζουμε τα κουκούτσια και κόβουμε την κάθε φέτα σε 4 – 6 κομμάτια ανάλογα με το μέγεθος του πορτοκαλιού.

Βάζουμε τα κομμάτια του πορτοκαλιού σε ένα μπολ και ραντίζουμε με το ελαιόλαδο.

Πασπαλίζουμε με αλάτι χοντρό και μπόλικο κοκκινοπίπερο.

Ανακατεύουμε απαλά για να μείνουν ατόφια τα κομμάτια πορτοκαλιού.

Συνοδεύουμε με φρέσκο ψωμί.

