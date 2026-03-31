Συνταγή για κόκκινα φασόλια στον φούρνο με ντομάτα και πάπρικα

Δεν είναι ελληνικά φασόλια τα red kidney beans, έτσι δεν τα συναντάμε σε πολλές συνταγές, ή σε σακουλάκι δίπλα στα άσπρα φασόλια.

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα νόστιμα και εμείς θα τα ελληνοποιήσουμε, γευστικά, βάζοντας τα στον φούρνο, με αρωματικά και ντομάτα.

Τα κόκκινα φασόλια, τα βρίσκουμε στην αγορά σε κονσέρβα και θα τα χρησιμοποιήσουμε στραγγισμένα και ξεπλυμένα, στη συνταγή μας.

Αν όμως θέλουμε πιο έντονη γεύση, μπορούμε να κρατήσουμε ένα φλυτζανάκι από το υγρό της κονσέρβας και να το ρίξουμε στη σάλτσα.

Σερβίρουμε με στραγγιστό γιαούρτι και φρυγανισμένο ψωμί.

Κόκκινα φασόλια στον φούρνο

Υλικά:

480 γρ. κόκκινα φασόλια (κονσέρβας)

480 γρ ντομάτα κονκασέ

2 φρέσκα κρεμμυδάκια (κομμένα σε ροδέλες)

1 δαφνόφυλλο

1/2 κ.γ. αποξηραμένο εστραγκόν

1/2 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

1/2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

αλάτι – πιπέρι φρεσκοτριμμένο

4 κ.σ. φρέσκος άνηθος ψιλοκομμένος

2 κ.σ. φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος

50 ml ελαιόλαδο

50 ml νερό

2 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό για το σερβίρισμα



Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα.

Στραγγίζουμε και ξεπλένουμε τα φασόλια. Τα βάζουμε σε ένα μικρό ταψί με την ντομάτα και τα φρέσκα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια.

Ρίχνουμε τη δάφνη, το εστραγκόν, τις δύο πάπρικες, το αλάτι, το φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τον άνηθο και τον μαϊντανό. Προσθέτουμε το νερό και το ελαιόλαδο.

Ψήνουμε για 20 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Σερβίρουμε με μια κουταλιά γιαούρτι στραγγιστό και φρυγανισμένο ψωμί.