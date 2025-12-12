Συνταγή για κοτοπιπερόπιτα χωρίς φύλλο

Οι πίτες δεν λείπουν από τα τραπέζια μας στις γιορτές.

Είτε σερβίρουμε στο τραπέζι είτε σε μπουφέ.

Πάντα αναζητούμε μια διαφορετική συνταγή που να αρέσει και δώσει ποικιλία στα εδέσματα.

Η πίτα αυτή που δεν χρειάζεται φύλλο, μπορεί να γίνει και με το ψητό κοτόπουλο που μας περίσσεψε.

Στα τυριά μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε αλλάζοντας τη γραβιέρα με κασέρι ή μιξ τριμμένων τυριών, ακόμη και με χαμηλά λιπαρά.

Κοτοπιπερόπιτα

Υλικά:

400 γρ. κοτόπουλο ψητό ή βραστό

500 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

250 γρ. φέτα θρυμματισμένη

250 γρ. γραβιέρα τριμμένη

1 πράσινη πιπεριά και 1 κόκκινη πιπεριά σε πολύ μικρά καρέ

3 κρεμμυδάκια φρέσκα

1/2 κ.γ. ρίγανη

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 αυγά

αλάτι – πιπέρι

ελαιόλαδο για ταψί

φρυγανιά τριμμένη για το ταψί και σουσάμι για τη επιφάνεια

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στον αέρα, στους 200°C.

Ψιλοκόβουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τις πιπεριές, που έχουμε καθαρίσει από τα σπόρια και τις μεμβράνες.

Σοτάρουμε με ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι για 4 -5 λεπτά, πρώτα τις πιπεριές και μετά το κρεμμυδάκι για 2-3 λεπτά ακόμη.

Ρίχνουμε στο τηγάνι στο έτοιμο κοτόπουλο που έχουμε μαδήσει ή κόψει σε μικρά κομματάκια. Αλατοπιπερώνουμε, βάζουμε και τη ρίγανη και ανακατεύουμε με τα λαχανικά.

Σε ένα μπωλ ανακατεύουμε τα αυγά με το γιαούρτι.

Βάζουμε στο μπωλ με τη γέμιση του κοτόπουλου, τη φέτα, τη γραβιέρα και ανακατεύουμε, με ένα πιρούνι, να ενωθούν.

Λαδώνουμε ένα μέτριο παραλληλόγραμμο ταψί, πασπαλίζουμε με φρυγανιά και αδειάζουμε όλο το μείγμα.

Απλώνουμε ομοιόμορφα, ώστε να έχει το ίδιο πάχος η πίτα σε όλα τα σημεία.

Πασπαλίζουμε με σουσάμι και τριμμένο κίτρινο τυρί.

Ψήνουμε στη μεσαία θέση του φούρνου για 45 – 50 λεπτά.

Αφήνουμε να κρυώσει για 10 λεπτά.

Σερβίρουμε σε κομμάτια.