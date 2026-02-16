Συνταγή για κρεμώδη σούπα με γαρίδες και τσορίθο

Ο γευστικός συνδυασμός, γαρίδες με τσορίθο, είναι υπέροχος και πρέπει να τον δοκιμάσετε.

Η καπνιστή γεύση από το ισπανικό σαλάμι, τσορίθο, γεμάτο πάπρικα, ενώνεται με τη φρεσκάδα από τις γαρίδες και έτσι ο ζωμός, παίρνει ανώτερη νοστιμιά.

Η σούπα με αυτά τα φαινομενικά, ασύνδετα, υλικά, γίνεται ιδιαίτερα χορταστική και τρώγεται από όλες τις ηλικίες.

Σερβίρεται με φρυγανισμένες φέτες μπαγκέτας ή σκορδόψωμου και ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό.

Προσέξετε να μην μαγειρέψετε τις γαρίδες πάνω από 3 λεπτά γιατί θα γίνουν λαστιχωτές.

Σούπα με γαρίδες και τσορίθο

Υλικά:

1 κ.σ. ελαιόλαδο

115 γρ. ισπανικό τσορίθο (ξηρό σαλάμι) κομμένο σε κύβους

1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 καρότο, κομμένο σε κύβους

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 πατάτα κομμένη σε κύβους

2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1/2 κ.γ αλάτι

1/4 κ.γ. μαύρο πιπέρι

1 κονσέρβα ντομάτες κονκασέ

4 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου

1 φλιτζάνι κατεψυγμένο καλαμπόκι (χωρίς απόψυξη)

1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος και χυμό από 1/2 λεμόνι

1/2 κιλό μεγάλες γαρίδες, ξεφλουδισμένες και καθαρισμένες από το εντεράκι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μία μεγάλη κατσαρόλα και ροδίζουμε το τσορίθο, μέχρι να αρχίσει να βγάζει λίγο λίπος, για 3 έως 4 λεπτά.

Βγάζουμε το τσορίθο, με τρυπητή κουτάλα, σε ένα πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας για να στραγγίξει.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα κρεμμύδια, το καρότο και το σκόρδο και ανακατεύουμε για 3 – 4 λεπτά.

Προσθέτουμε την πατάτα, την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε.

Βάζουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, το ροδισμένο τσορίθο ​​και τον ζωμό κοτόπουλου και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες, για 15 έως 20 λεπτά.

Όταν οι πατάτες μαλακώσουν, χαμηλώνουμε, πολύ, τη φωτιά και προσθέτουμε το καλαμπόκι, την κρέμα γάλακτος και τον χυμό λεμονιού.

Μόλις η σούπα αρχίσει να σιγοβράζει, βάζουμε τις γαρίδες, μέχρι να αλλάξουν χρώμα και να γίνουν ροζ, για 2 έως 3 λεπτά.

Σερβίρουμε με φρυγανισμένο ψωμί και ψιλοκομμένο μαϊντανό.