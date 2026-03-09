Tasteit

Συνταγή για κριθαράκι με φακές τσιγαριστές

Νηστίσιμο φαγητό
Κριθαράκι με φακές και μυρωδικά
Κριθαράκι με φακές και μυρωδικά
Ηλιάνα Σκιαδά

Αυτό το απλό πιάτο, δεν ανήκει μόνο στη «φτωχή» κουζίνα, αλλά και στην no waste μαγειρική.

Διότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις φακές που περίσσεψαν, ξεπλυμένες και στραγγισμένες σε αυτό το χορταστικό συνδυασμό.

Η προσθήκη του ζυμαρικού δίνει άλλη μορφή στις φακές και έτσι μπορούμε να το σερβίρουμε και ως σαλάτα και να το πάρουμε ταπεράκι στη δουλειά.

Αν δεν έχουμε περίσσευμα φακές, είναι εύκολο όσπριο στη διαχείρισή του, αφού δεν θέλει μούλιασμα, αλλά απλό ξέπλυμα και βράσιμο στον βαθμό που μας αρέσει το όσπριο, να κρατάει ή όχι.

Το καραμελωμένο κρεμμύδι δίνει όλη τη γεύση στο πιάτο αυτό, οπότε αξίζει τον κόπο να το περιμένετε να βγάζει τα σάκχαρά του, όσο σοτάρεται αργά.

Κριθαράκι με φακές τσιγαριστές

Υλικά:

  • 4 φλ. βρασμένες φακές
  • 4 μέτρια ξερά κρεμμύδια
  • 250 γρ. κριθαράκι χονδρό
  • 1/2 ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος
  • 5 κλωναράκια φρέσκια ρίγανη ψιλοκομμένη
  • αλάτι – ελαιόλαδο – βαλσαμικό ξύδι

Εκτέλεση:

Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες.

Ζεσταίνουμε 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά τα κρεμμύδια, για 30 λεπτά, περίπου, μέχρι να καραμελώσουν.

Αλατίζουμε τα κρεμμύδια, ρίχνουμε τη φρέσκια ρίγανη και 2 κουταλιές της σούπας βαλσαμικό ξύδι και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Βράζουμε το κριθαράκι σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και το στραγγίζουμε.

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε τις βρασμένες φακές, σε δυνατή φωτιά για 4 λεπτά.

Ανακατεύουμε το κριθαράκι με τις φακές τα καραμελωμένα κρεμμύδια και τον μαϊντανό και σερβίρουμε, ζεστό ή κρύο.

