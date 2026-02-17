Συνταγή για κριθαρότο με μανιτάρια

Κάτι ανάμεσα σε γιουβέτσι και κριθαρότο, είναι αυτό το φαγητό.

Ο χαρακτηρισμός «γιουβέτσι», προκύπτει από την έντονη παρουσία ντομάτας.

Ωστόσο, δεν έχει έντονα μπαχάρια και αρωματίζεται μόνο με φρέσκο θυμάρι.

Το μυστικό για το σωστό χύλωμα είναι το τρόπος ψησίματος: 15 λεπτά σε υψηλή θερμοκρασία και άλλα 15 λεπτά, ξεκούραση στον σβηστό, αλλά ζεστό φούρνο, χωρίς να ανοιγοκλείνει η πόρτα.

Σερβίρουμε ζεστό με τριμμένη παρμεζάνα ή αν νηστεύουμε ή είμαστε χορτοφάγοι με διατροφική μαγιά ή τριμμένη αμυγδαλόψιχα.

Κριθαρότο κοκκινιστό με μανιτάρια

Υλικά:

500 γρ. φρέσκα ανάμεικτα μανιτάρια (άσπρα – καφέ – portobello – πλευρώτους)

20-30 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια porcini με 1 φλ. βραστό νερό

1/4 φλ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι σε πολύ μικρά καρέ

1 καρότο ψιλοτριμμένο

2 σκελ. σκόρδο πολτοποιημένες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 φλ. ντομάτα «στον τρίφτη»

1/3 φλ. λευκό ξηρό κρασί

φυλλαράκια από φρέσκο θυμάρι

500 γρ. κριθαράκι χονδρό

1 λτ. ζωμό λαχανικών ψυγείου

αλάτι – πιπέρι

τριμμένη παρμεζάνα για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο, στους 200°C, στις αντιστάσεις.

Μουλιάζουμε τα αποξηραμένα μανιτάρια με το βραστό νερό, για 10 λεπτά.

Καθαρίζουμε τα μανιτάρια, με βρεγμένη πετσέτα και τα κόβουμε σε χοντρές φέτες, αφήνοντας ολόκληρα, όσα είναι μικρά.

Ζεσταίνουμε σε ένα βαθύ τηγάνι 3 κουταλιές ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κριθαράκι για 1-2 λεπτά.

Το αδειάζουμε σε πυρέξ ή πυρίμαχο σκεύος.

Στο ίδιο τηγάνι, ζεσταίνουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα μανιτάρια με το πολτοποιημένο σκόρδο, για 2 λεπτά, γυρνώντας τα μία φορά και χωρίς να ανακατεύουμε.

Τα ρίχνουμε μέσα στο ταψί πάνω από το κριθαράκι.

Στο ίδιο τηγάνι, πάλι, ρίχνουμε λίγο ακόμη ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το καρότο για 4-5 λεπτά.

Ανακατεύουμε τον πελτέ, τρίβοντας με ξύλινη κουτάλα, να βγάλει τα αρώματά του.

Σβήνουμε με το κρασί, και ρίχνουμε και λίγα φυλλαράκια φρέσκο θυμάρι.

Προσθέτουμε την ντομάτα στον τρίφτη και βράζουμε για 5 λεπτά.

Πιέζουμε με το χέρι τα αποξηραμένα μανιτάρια, να φύγει το πολύ υγρό και τα ρίχνουμε στο ταψί.

Ρίχνουμε το υγρό όπου μούλιασαν, στο τηγάνι με την ντομάτα, μαζί με τον ζωμό λαχανικών και αλατοπίπερο.

Αφήνουμε να πάρει βράση και ρίχνουμε όλη τη σάλτσα μέσα στο ταψί, κάνοντας ένα απαλό ανακάτεμα.

Ψήνουμε στην κάτω σχάρα, για 15 λεπτά, ύστερα σβήνουμε τον φούρνο και αφήνουμε το φαγητό μέσα, για ένα τέταρτο ακόμη.

Σερβίρουμε αμέσως, όσο είναι ζεστό και ζουμερό, με τριμμένη παρμεζάνα.