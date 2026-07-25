Σαλάτα με ψητές μελιτζάνες, δυόσμο και γιαούρτι

Η μελιτζάνα είναι, για μένα, λαχανικό με ψυχή και δυνατή γεύση.

Αν ψηθεί σωστά ή καπνιστεί, ακόμη καλύτερα, μαλακώνει και γίνεται λουκούμι.

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Το ντρέσινγκ με το γιαούρτι και το ταχίνι, είναι αυτό που ταιριάζει ακριβώς στη μελιτζάνα.

Ο δυόσμος που είναι το αρωματικό, μπαίνει πάντα, στο τέλος.

Η σάλτσα γιαουρτιού πρέπει να είναι κρύα, η μελιτζάνα χλιαρή και έτσι χτίζεται η ισορροπία.

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Σαλάτα με ψητές μελιτζάνες

Υλικά (για 4 άτομα):

800 γρ. μελιτζάνες φλάσκες

300 γρ. στραγγιστό γιαούρτι (10% ή πλήρες)

60 γρ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο (5 γρ.), πολτοποιημένη

20 γρ. χυμός λεμονιού

10 γρ. ξύσμα λεμονιού

15 γρ. δυόσμος φρέσκος, ψιλοκομμένος

6 γρ. αλάτι

2 γρ. μαύρο πιπέρι

20 γρ. ταχίνι

πρέζα καπνιστή πάπρικα

Εκτέλεση:

Ψήνουμε τις μελιτζάνες ολόκληρες σε δυνατό φούρνο (200°C) ή στα κάρβουνα μέχρι να μαλακώσουν πλήρως και να καπνίσουν. Τις αφήνουμε να γίνουν χλιαρές.

Τις ξεφλουδίζουμε και κρατάμε τη σάρκα τους, την οποία αφήνουμε να στραγγίξει ελαφρά.

Σε μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με το ελαιόλαδο, το λεμόνι, το αλάτι, το πιπέρι και το σκόρδο μέχρι να γίνει κρεμώδες.

Σπάμε τη μελιτζάνα με πιρούνι σε χοντρά κομμάτια και την ενσωματώνουμε στο δροσερό γιαούρτι.

Προσθέτουμε τον δυόσμο στο τέλος και ανακατεύουμε απαλά για να κρατήσει το άρωμά του.

Αφήνουμε τη σαλάτα να σταθεί 10–15 λεπτά πριν το σερβίρισμα.