Συνταγή για ντιπ ψητής μελιτζάνας στον φούρνο

Αν αγαπάμε τις πλούσιες, καπνιστές γεύσεις, τότε αυτό το ντιπ με ψημένη μελιτζάνα θα γίνει μία από τις αγαπημένες μας συνταγές.

Η μελιτζάνα ψήνεται αργά στον φούρνο μαζί με πολύχρωμες πιπεριές, ντομάτα, κρεμμύδι και σκόρδο, μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν φυσικά.

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Στη συνέχεια, όλα τα υλικά δένουν με μια ιδιαίτερη σάλτσα από ελαιόλαδο, πελτέ ντομάτας, πετιμέζι ροδιού και κρέμα βαλσαμικού ξυδιού.

Το ντιπ μας θα έχει γλυκόξινη ισορροπία και έντονα αρώματα.

Το απολαμβάνουμε με ζεστή πίτα, φρυγανισμένο ψωμί ή ως συνοδευτικό σε ψητά κρέατα και λαχανικά.

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Ντιπ ψητής μελιτζάνας

Υλικά:

Για το ντιπ:

1 μεγάλη ή 2 μικρές μελιτζάνες, σε μεγάλους κύβους

1 κρεμμύδι, χοντροκομμένο

1 μεγάλη ντομάτα, χοντροκομμένη

2 πράσινες καυτερές πιπεριές

1 κόκκινη πιπεριά, χοντροκομμένη

6 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες

Για τη σάλτσα:

120 ml ελαιόλαδο

60 ml πελτές ντομάτας

60 ml πετιμέζι

60 ml κρέμα βαλσαμικού ρόδι

1 κ.σ. αλάτι

1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Τοποθετούμε τη μελιτζάνα, το κρεμμύδι, τη ντομάτα, τις πράσινες καυτερές πιπεριές, την κόκκινη πιπεριά και τις σκελίδες σκόρδου σε ένα πυρίμαχο σκεύος.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε καλά το ελαιόλαδο, τον πελτέ ντομάτας, το πετιμέζι, την κρέμα βαλσαμικού ρόδι, το αλάτι και την πάπρικα μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη σάλτσα.

Περιχύνουμε τα λαχανικά με τη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά, ώστε να καλυφθούν παντού.

Σκεπάζουμε το σκεύος με καπάκι ή αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 30 λεπτά.

Αφαιρούμε το κάλυμμα, ανακατεύουμε προσεκτικά και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 30 λεπτά, μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν και να αποκτήσουν πλούσιο, καραμελωμένο χρώμα.

Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει ελαφρώς και στη συνέχεια το πολτοποιούμε όσο θέλουμε, διατηρώντας λεία ή πιο χωριάτικη υφή, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας.

Σερβίρουμε το ντιπ χλιαρό ή σε θερμοκρασία δωματίου, συνοδεύοντάς το με φρέσκια πίτα, τραγανές φέτες ψωμιού ή κριτσίνια.