Συνταγή για λεμονάτο αγκιναρόρυζο

Αγκιναρόρυζο
Ηλιάνα Σκιαδά

Η αγκινάρα είναι μία από τις υπερτροφές της άνοιξης.

Ένας εύκολος και νόστιμος τρόπος να την μαγειρέψουμε και μάλιστα να γίνει ένα πλήρες χορταστικό πιάτο, είναι με ρύζι.

Τότε, μεταμορφώνεται σε ένα λιτό αλλά νόστιμο φαγάκι.

Με ταπεινά, απλά υλικά όπως ρύζι, κρεμμύδι, λεμόνι, ξύσμα και χυμό και αγκινάρες, ακόμη και κατεψυγμένες, για να αποφύγουμε το καθάρισμα.

Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ωστόσο, φτιάχνουν αγκιναρόρυζο κοκκινιστό, αρωματισμένο με μάραθο.

Υλικά:

  • 10 αγκινάρες
  • 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
  • 1 μέτριο κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
  • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
  • 7 φλιτζάνια νερό
  • 500 γρ. ρύζι για πιλάφι
  • 2 λεμόνια
  • αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τις αγκινάρες και τις τρίβουμε με λεμόνι, ή τις αποψύχουμε αν χρησιμοποιήσουμε καθαρισμένες και κατεψυγμένες και τις κόβουμε στη μέση ή στα τέσσερα, αν είναι μεγάλες.

Βάζουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα να ζεσταθεί, ρίχνουμε τα κρεμμύδια και τις αγκινάρες, τα σοτάρουμε και προσθέτουμε ένα φλιτζάνι νερό.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να βράσουν για 10 λεπτά.

Έπειτα, προσθέτουμε τα έξι φλιτζάνια νερό και δυναμώνουμε τη φωτιά.

Μόλις το φαγητό πάρει βράση, βάζουμε το ρύζι, το αλάτι, το πιπέρι, και σιγοβράζουμε μέχρι να «πιεί» το νερό. 

Βάζουμε τον χυμό λεμονιού και λίγο ξύσμα και ανακατεύουμε με πιρούνι.

Σερβίρουμε με φρέσκο ελαιόλαδο και ψιλοκομμένο άνηθο, αν μας αρέσει το άρωμά του.

