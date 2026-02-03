Συνταγή για λεμονάτο λαχανόρυζο

Με ένα μεγάλο λάχανο, βγάζουμε δύο μεγάλες σαλάτες και ένα λαδερό, λεμονάτο φαγητό, σκέφτομαι, προγραμματίζοντας τα εβδομαδιαία ψώνια.

Έτσι, ποτέ δεν πετάω τα σκληρά μέρη του λάχανου, όταν ετοιμάζω λαχανοσαλάτα.

Με λίγα, ακόμη, υλικά, φτιάχνω ένα νόστιμο, εύκολο και θρεπτικό φαγάκι.

Ρύζι, πράσο, κρεμμυδάκια, άνηθος και τριμμένο καροτάκι ή κόκκινη πιπεριά, που δίνει γλύκα.

Tip: ξεπλένουμε καλά το ρύζι με άφθονο νερό και το ραντίζουμε με χυμό από ένα λεμόνι, για να παραμείνει σπυρωτό.

Λαχανόρυζο

Υλικά:

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1/2 κεφάλι λάχανο

2 πράσα & 2 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 καρότο τριμμένο ή μισή κόκκινη πιπεριά σε καρέ

2 φλ. ρύζι καρολίνα

5 φλ. νερό (βραστό)

½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

2 + 1 (για το ρύζι) λεμόνια

αλάτι – πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση:

Χοντροκόβουμε το λάχανο και ψιλοκόβουμε τα πράσα, τα κρεμμυδάκια και το ξερό κρεμμύδι.

Ζεσταίνουμε το λάδι (εκτός από 2-3 κουταλιές της σούπας, που θέλουμε για το τελείωμα) σε μια ρηχή κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε τα κομμένα πράσα και τα κρεμμύδια, φρέσκα και ξερό, να σοταριστούν.

Ρίχνουμε το λάχανο και συνεχίζουμε το μαγείρεμα σε μέτρια φωτιά, για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια ρίχνουμε το ρύζι και ανακατεύουμε για 1 λεπτό, ώστε να λαδωθεί καλά.

Προσθέτουμε ζεστό νερό και το καρότο και χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή. Αφήνουμε να σιγοβράσει για 15 λεπτά, περίπου.

Προς το τέλος του μαγειρέματος, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο και τον χυμό λεμονιού.

Σερβίρουμε ζεστό, με λίγο ωμό ελαιόλαδο.