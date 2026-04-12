Συνταγή για λευκό κορμό με μπισκότα και ξηρούς καρπούς

Μπισκότα, καρύδια και αμύγδαλα, σε κρέμα βουτύρου και ζαχαρούχου γάλακτος.

Αυτό το σπιτικό γλυκάκι, είναι σαν παιδική ανάμνηση.

Μπορείτε να βάλετε όποια μπισκότα σας αρέσουν: βουτύρου, digestive, κανέλας, πορτοκαλιού, αρκεί να μείνετε εντός θέματος στο χρώμα.

Καλό είναι να μην γίνουν σκόνη τα μπισκότα, αλλά να υπάρχουν κάποια κομμάτια.

Αν το αφήσετε στο ψυγείο όλη τη νύχτα, πριν σερβίρετε, οι γεύσεις και τα αρώματα θα δέσουν καλύτερα.

Λευκός κορμός με μπισκότα και ξηρούς καρπούς

Υλικά:

250 γρ. μπισκότα λευκά της επιλογής σας

1 κουτί ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα

2 φλιτζάνια ψιλοκομμένο καρύδι

1/2 φλιτζάνι xοντροκομμένο αμύγδαλο (προαιρετικά)

1/2 φλιτζάνι βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση:

Σπάμε τα μπισκότα σε κομμάτια, χωρίς να τα θρυμματίσουμε εντελώς. Αφήνουμε στην άκρη.

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε μαζί το μαλακό βούτυρο και το ζαχαρούχο γάλα για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να έχουμε μια λεία κρέμα.

Προσθέτουμε και το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε στο μπολ τα κομμάτια μπισκότου, τα καρύδια και τα αμύγδαλα.

Ενσωματώνουμε με λαστιχένια σπάτουλα μέχρι όλα τα υλικά, να δημιουργηθεί ένα κολλώδες μείγμα.

Βάζουμε το μείγμα σε μια μακρόστενη φόρμα που έχουμε ντύσει με διάφανη μεμβράνη, σκεπάζοντας και την επιφάνεια.

Τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ώρες ή ιδανικά για μια νύχτα, ώστε να σφίξει και να δέσουν οι γεύσεις.

Σερβίρουμε με τριμμένους ξηρούς καρπούς.