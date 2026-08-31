Συνταγή για παραδοσιακά γεμιστά με κιμά

Τα γεμιστά με κιμά θέλουν λίγο περισσότερη δουλειά από τα κλασικά γεμιστά με ρύζι, κυρίως επειδή η γέμιση πρέπει να μαγειρευτεί σωστά πριν μπει στα λαχανικά.

Εδώ ο κιμάς συνδυάζεται με ρύζι Καρολίνα, κολοκύθι, τη σάρκα της μελιτζάνας και αρκετή ντομάτα.

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Το αποτέλεσμα είναι μια γέμιση ζουμερή, χωρίς να περισσεύουν υγρά μέσα στα λαχανικά, ενώ το ψήσιμο σε δύο στάδια βοηθά να μαλακώσουν καλά οι ντομάτες, οι πιπεριές και οι μελιτζάνες και στο τέλος να πάρουν χρώμα.

Για τις ντομάτες προτιμάμε ώριμες αλλά σφιχτές. Τις αδειάζουμε προσεκτικά, κρατώντας μέρος από τη σάρκα τους πάνω στη φλούδα, ώστε να μη λεπτύνουν υπερβολικά και σκιστούν στον φούρνο.

Τις αλατίζουμε ελαφρά και τις γυρίζουμε ανάποδα για να αποβάλουν μέρος των υγρών τους. Αυτά τα υγρά δεν τα πετάμε, τα χρησιμοποιούμε αργότερα στο ταψί.

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Γεμιστά με κιμά

Υλικά:

Για τα γεμιστά:

6 ώριμες και σφιχτές ντομάτες, περίπου 1.200 γρ.

3 μέτριες φλάσκες μελιτζάνες, περίπου 750 γρ.

3 πράσινες πιπεριές, περίπου 450 γρ.

500 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς, κατά προτίμηση από λάπα ή ελιά

150 γρ. κολοκύθι, χοντροτριμμένο

180 γρ. ρύζι Καρολίνα, πλυμένο

200 γρ. ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδο, περίπου 5 γρ.

15 γρ. μέλι

300 γρ. ελαιόλαδο

375 γρ.νερό

30 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

15 γρ. δυόσμος, ψιλοκομμένος

20 γρ. φρυγανιά τριμμένη

1 επιπλέον ώριμη ντομάτα, περίπου 200 γρ.

12 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 πατάτα, περίπου 250 γρ.

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C, στις αντιστάσεις, και τοποθετούμε τη σχάρα στην κάτω θέση.

Κόβουμε από τις ντομάτες ένα καπάκι, χωρίς να το αποκολλήσουμε εντελώς. Με ένα κουτάλι αδειάζουμε προσεκτικά τη σάρκα τους, κρατώντας λίγη πάνω στη φλούδα ώστε να παραμείνουν σταθερές.

Πασπαλίζουμε το εσωτερικό τους με λίγο αλάτι και ελάχιστη ζάχαρη. Τις γυρίζουμε ανάποδα πάνω σε δίσκο και τις αφήνουμε να στραγγίσουν.

Κόβουμε από τις πιπεριές το επάνω μέρος, κρατώντας το ως καπάκι, και αφαιρούμε τα σπόρια και τις λευκές μεμβράνες.

Στις μελιτζάνες κόβουμε μια λεπτή φέτα από τη βάση, ώστε να μπορούν να σταθούν στο ταψί, και μία μεγαλύτερη από την κορυφή, την οποία κρατάμε για καπάκι. Αδειάζουμε προσεκτικά τη σάρκα τους και την ψιλοκόβουμε.

Αλέθουμε στο μπλέντερ τη σάρκα από τις έξι ντομάτες μαζί με την επιπλέον ντομάτα.

Η γέμιση: Σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε περίπου 60 γραμμάρια από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον κιμά για 5-6 λεπτά, μέχρι να αλλάξει χρώμα και να βγάλει τα υγρά του.

Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνουμε το τριμμένο κολοκύθι, την ψιλοκομμένη ψίχα της μελιτζάνας και το σκόρδο. Συνεχίζουμε για 3-4 λεπτά, μέχρι να μαραθούν τα λαχανικά.

Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθεί με το λάδι και τα υλικά του τηγανιού.

Ρίχνουμε το μέλι, περίπου τη μισή πολτοποιημένη ντομάτα και τα 375 γραμμάρια νερό. Αλατοπιπερώνουμε.

Σκεπάζουμε και σιγομαγειρεύουμε για 7-8 λεπτά. Δεν θέλουμε να στεγνώσει η γέμιση ούτε να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα του ρυζιού. Πρέπει να παραμείνει αρκετά υγρή, καθώς θα συνεχίσει να μαγειρεύεται στον φούρνο.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τον μαϊντανό και τον δυόσμο. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τη γέμιση για λίγα λεπτά.

Στο ταψί: Βάζουμε τις ντομάτες, τις πιπεριές και τις μελιτζάνες σε μεγάλο ταψί, κοντά τη μία στην άλλη.

Γεμίζουμε κάθε λαχανικό μέχρι περίπου τα 3/4. Δεν το παραγεμίζουμε, γιατί το ρύζι θα διογκωθεί κατά το ψήσιμο.

Κόβουμε την πατάτα σε κυδωνάτα κομμάτια και στη συνέχεια σε μικρότερα τμήματα. Τα τοποθετούμε ανάμεσα στα γεμιστά, ώστε να τα συγκρατούν όρθια.

Ανακατεύουμε την υπόλοιπη πολτοποιημένη ντομάτα με τα υπόλοιπα 240 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Περιχύνουμε με το μείγμα τα γεμιστά και τις πατάτες.

Κλείνουμε τα λαχανικά με τα καπάκια τους.

Ανακατεύουμε τη φρυγανιά με τη ζάχαρη και πασπαλίζουμε ελαφρά την επιφάνεια των γεμιστών.

Σκεπάζουμε το ταψί πρώτα με αντικολλητικό χαρτί και από πάνω με αλουμινόχαρτο, κλείνοντας καλά τις άκρες.

Ψήνουμε για 45 λεπτά στους 190°C.

Αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί και το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 45 λεπτά, μέχρι τα λαχανικά να έχουν μαλακώσει καλά, τα καπάκια να έχουν πάρει χρώμα και στο ταψί να έχει μείνει κυρίως το ελαιόλαδο.

Αφήνουμε να τραβήξουν, 15 λεπτά αφού βγουν από τον φούρνο και σερβίρουμε ζεστά ή κρύα.