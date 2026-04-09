Συνταγή για «μαγειρίτσα» με μανιτάρια

Χορταστική και αρωματική, αυτή η σούπα, με μανιτάρια, μαρούλι, μυρωδικά και ρύζι καρολίνα, είναι βασισμένη στη φιλοσοφία της μαγειρίτσας.

Δένει με ταχίνι και λεμόνι και φρεσκάδα της δυναμώνει από τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το φρέσκο σκόρδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα πρέπει να κρατήσουμε τα μανιτάρια ζουμερά και να αναδείξουμε την υφή τους, χωρίς να βγάλουν υπερβολικό νερό και να μην παραμαγειρέψουμε το ρύζι.

Θα πρέπει να σοτάρουμε προσεκτικά τα μανιτάρια και το κρεμμύδι για να πάρουν χρώμα.

Σερβίρουμε με ελαιόλαδο λίγες νιφάδες τσίλι ή πάπρικα για περισσότερη ένταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαγειρίτσα με μανιτάρια

Υλικά:

500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους

500 γρ. μανιτάρια λευκά/portobello, κομμένα)

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ή ένα φρέσκο σκόρδο

2 μεσαία μαρούλια, χοντροκομμένα

10 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα (το λευκό και το πράσινο μέρος)

1/2 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

1/2 ποτήρι ρύζι καρολίνα (περίπου 100 γρ.)

6 κ.σ. ελαιόλαδο

1 λίτρο ζωμός λαχανικών

3 κ.σ. ταχίνι

χυμός από 2 λεμόνια

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι κατά προτίμηση

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τα μανιτάρια και τα κόβουμε σε φέτες και κομμάτια.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τον άνηθο. Κόβουμε τα μαρούλια σε χοντρά κομμάτια και τα ξεπλένουμε καλά με ξύδι και νερό.

Σε μεγάλη, φαρδιά κατσαρόλα ή μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο σε μέτρια‑υψηλή φωτιά. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σοτάρουμε 3–4 λεπτά μέχρι να γίνει διάφανο.

Προσθέτουμε τα μανιτάρια σε δόσεις ώστε να μην βγάλουν πολύ υγρό — σοτάρουμε 6–8 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να μειωθούν σε όγκο. Με την τελευταία δόση βάζουμε και το σκόρδο (αν δεν βάλουμε φρέσκο). Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά.

Ρίχνουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια (και το φρέσκο σκόρδο αν βάλουμε, τώρα είναι η στιγμή) και συνεχίζουμε για 1–2 λεπτά το σοτάρισμα. Προσθέτουμε τα μαρούλια και ανακατεύουμε μέχρι να μαραθούν ελαφρώς (2–3 λεπτά).

Προσθέτουμε το ρύζι καρολίνα στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε 1–2 λεπτά ώστε να λαδωθεί.

Ρίχνουμε περίπου 800–900 ml ζεστό ζωμό. Φέρνουμε σε βρασμό, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε με καπάκι για 12–18 λεπτά, μέχρι το ρύζι να είναι μαλακό αλλά όχι διαλυμένο και να έχει απορροφήσει τα περισσότερα υγρά. Αν χρειαστεί προσθέτουμε και τον υπόλοιπο ζωμό.

Σε μικρό μπολ ανακατεύουμε το ταχίνι με τον χυμό λεμονιού και λίγο ζεστό ζωμό (1–2 κουταλιές) για να αραιώσει και να γίνει λεία κρέμα.

Προσθέτουμε το ταχινολέμονο στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε καλά ώστε να δέσει η σούπα. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε με αλάτι, πιπέρι και επιπλέον λεμόνι αν χρειάζεται.

Προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο και ανακατεύουμε απαλά. Αφήνουμε το μείγμα 2–3 λεπτά εκτός φωτιάς να «σταθεί» ώστε να δέσουν οι γεύσεις.

Σερβίρουμε ζεστή, σε βαθιά πιάτα, με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και προαιρετικά, λίγες νιφάδες τσίλι.