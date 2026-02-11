Συνταγή για μαλακό παγωτό φιστίκι με τυρί cottage

Είσαι και εσύ του παγωτού, μέσα στον χειμώνα;

Αναζητάς ένα δροσιστικό, κρεμώδες παγωτό χωρίς ενοχές;

Αρκούν οι ερωτήσεις. Αν απάντησες ΝΑΙ στις δύο παραπάνω, τότε μπορείς να φτιάξεις αυτό το υγιεινό παγωτό φιστίκι, που συνδυάζει την πλούσια υφή του τυριού cottage με τη φυσική γλύκα του μελιού και ελαφρύ άρωμα βανίλιας.

Προσφέρει έντονη γεύση με λιγότερα λιπαρά και λγότερη ζάχαρη από τα παραδοσιακά παγωτά.

Τα ωμά φιστίκια προσθέτουν θρεπτικά λιπαρά, πρωτεΐνη και τραγανή υφή, ενώ μία πρέζα τσάι matcha δίνει όμορφο πράσινο χρώμα χωρίς να καλύπτει τη γεύση.

Μαλακό παγωτό φιστίκι με τυρί cottage

Υλικά:

454 γρ. τυρί cottage

1/4 φλιτζανιού μέλι

μια πρέζα matcha για χρώμα (απολύτως προαιρετικό — δεν επηρεάζει τη γεύση, απλώς κάνει το παγωτό πιο πράσινο)

1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/3 φλιτζανιού ωμά φιστίκια

Εκτέλεση:

Βάζουμε το τυρί cottage, το μέλι και το εκχύλισμα βανίλιας σε ένα μπλέντερ ή σε μεγάλο κύπελο, αν χρησιμοποιήσουμε ραβδομπλέντερ.

Χτυπάμε μέχρι να γίνει το μείγμα λείο και κρεμώδες. Αν θέλουμε, προσθέτουμε την πρέζα τσαγιού matcha και ανακατεύουμε καλά.

Ψιλοκόβουμε τα ωμά φιστίκια και κρατάμε λίγα κομμάτια για γαρνίρισμα.

Ενσωματώνουμε τα περισσότερα ψιλοκομμένα φιστίκια στο μείγμα, χτυπώντας.

Μεταφέρουμε την κρέμα σε δοχείο κατάλληλο για κατάψυξη, ισιώνουμε την επιφάνεια και πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα φιστίκια.

Βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4-6 ώρες ή μέχρι να σφίξει.

Αν θέλουμε πιο απαλή υφή, ανακατεύουμε με κουτάλι κάθε 1 ώρα για τις πρώτες 2-3 ώρες.

Βγάζουμε το παγωτό 5-10 λεπτά πριν το σερβίρουμε για να μαλακώσει ελαφρώς και γαρνίρουμε με ψιλοκομμένα φιστίκια.