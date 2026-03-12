Συνταγή για μίνι ρολά κιμά με πατάτες και ψητό μπρόκολο στον φούρνο

Τα γεύματα που ετοιμάζονται εξ’ ολοκλήρου σε ταψί, είναι το μυστικό μου για το φαγητό τις καθημερινές.

Διότι δεν απαιτούν πολύ χρόνο στην κουζίνα ή να λερώσουμε ένα σωρό πιάτα και σκεύη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ελάχιστη προετοιμασία, το φαγητό μπαίνει στον φούρνο, οπότε μπορούμε να ασχοληθούμε με τα παιδιά, τα σκυλιά ή να κάνουμε κάποια άλλη δουλειά στο σπίτι.

Τα μίνι ρολά κιμά, με γλάσο μπάρμπεκιου – κέτσαπ, ψήνονται πιο γρήγορα από ένα παραδοσιακό ρολό κιμά και μαγειρεύονται σε ταψί, μαζί με πατάτες και μπρόκολο.

Ναι, ψητό μπρόκολο, γίνεται τραγανό και πιο γευστικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μίνι ρολά κιμά με πατάτες και ψητό μπρόκολο

Υλικά:

Για τα μίνι ρολά κιμά:

1/4 φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά

2 κ.σ. αποξηραμένο κρεμμύδι

1 κ.γ. πάπρικα

1/2 κ.γ. σκόνη τσίλι

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. μαύρο πιπέρι

1/2 κιλό μοσχαρίσιος κιμάς1 μεγάλο αυγό

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κ.σ. σάλτσα Worcestershire

1/4 φλιτζάνι σάλτσα μπάρμπεκιου του εμπορίου

1 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

4 κ.γ. κέτσαπ για το γλασάρισμα στα μίνι ρολά

Για τις πατάτες με μουστάρδα:

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.σ. ελαιόλαδο

450 γρ. baby πατάτες, κομμένες σε τέταρτα

1/4 κ.γ. αλάτι

Για το μπρόκολο:

3 φλιτζάνια μπρόκολο σε μπουκετάκια

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1/4 κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύουμε την τριμμένη φρυγανιά, τις νιφάδες κρεμμυδιού, την πάπρικα, την σκόνη τσίλι, την σκόνη σκόρδου, το αλάτι και το τριμμένο μαύρο πιπέρι.

Βάζουμε τον κιμά σε ένα μεγάλο μπολ και τον πατάμε με τα χέρια να «ανοίξει». Προσθέτουμε το μείγμα των αποξηραμένων μπαχαρικών, το αυγό, τον πελτέ ντομάτας και τη σάλτσα Worcestershire.

Ζυμώνουμε απαλά με το χέρι τον κιμά.

Πλάθουμε το μείγμα σε σχήμα μίνι οβάλ, σαν ψωμάκια.

Σχηματίζουμε 4 μίνι ρολά κιμά και τα τοποθετούμε στη μία πλευρά του ταψιού που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα.

Με ένα κουτάλι αλείφουμε κάθε μίνι ρολό κιμά με 1 κουταλιά της σούπας σάλτσα μπάρμπεκιου και 1 κουταλιά του γλυκού κέτσαπ, απλώνοντάς ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.

Σε ένα μεσαίο μπολ, χτυπάμε τη μουστάρδα με το ελαιόλαδο και βάζουμε τις πατάτες, να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Βάζουμε τις πατάτες στο άλλο μισό του ταψιού και τις αλατίζουμε.

Εν τω μεταξύ, ψήνουμε τα ρολά κιμά και τις πατάτες για 10 λεπτά.

Ετοιμάζουμε το μπρόκολο, το ξεπλένουμε, το στεγνώνουμε και το ρίχνουμε στο μπολ που ετοιμάσαμε τις πατάτες. Το ραντίζουμε με ελαιόλαδο και αλάτι και ανακατεύουμε να πάει η γεύση σε κάθε μπουκετάκι.

Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο μετά από 10 λεπτά, με μια σπάτουλα σπρώχνουμε τις πατάτες στη μία πλευρά του ταψιού για να κάνουμε χώρο για το μπρόκολο.

Βάζουμε και το μπρόκολο στο ταψί και ξαναβάζουμε στον φούρνο. Ψήνουμε για άλλα 15-20 λεπτά.