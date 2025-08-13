Συνταγή για μοσχαρίσια σκαλοπίνια με λεμόνι και λευκό κρασί

«Ήρθα και απόψε στα σκαλοπίνια σου», μου τραγουδούν όταν σερβίρω αυτό το πιάτο.

Είναι ένα κλασικό φαγητό που μπορούμε να ετοιμάσουμε για ένα δείπνο με φίλους ή για το Κυριακάτικο τραπέζι.

Σερβίρεται με πουρέ ή ψητές πατάτες, για να αξιοποιηθεί η σάλτσα που γίνεται εξαιρετική, με πολύ απλά υλικά.

Αυτό που χρειάζεται να φροντίσουμε είναι τα κομμάτια του κρέατος να είναι λεπτά σαν σνίτσελ και χτυπημένα.

Με αυτή τη λογική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη συνταγή, χοιρινό ή κοτόπουλο.

Μοσχαρίσια σκαλοπίνια σε λεμονάτη σάλτσα

Υλικά:

4 µεγάλα µοσχαρίσια σχίτσελ – χτυπημένα για να λεπτύνουν

4 κ.σ. αλεύρι, για όλες τις χρήσεις

1 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. βούτυρο

150 ml λευκό κρασί

2 κ.σ. χυµό λεµονιού

2 κ.σ. κάπαρη – ξεπλυµένη

1 κ.σ. ψιλοκοµµένο µαϊντανό

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε το αλεύρι, με αλάτι και πιπέρι, μέσα σε ρηχό πιάτο.

Πανάρουμε τα μοσχαρίσια σνίτσελ και τινάζουμε να φύγει το περιττό.

Σε ένα φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι και το βούτυρο για να σοτάρουµε τα σκαλοπίνια, δύο – δύο, για περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά.

Τα βγάζουμε σε πιατέλα και τα αλατοπιπερώνουµε.

Ρίχνουμε το κρασί στο τηγάνι, δυναμώνουμε τη φωτιά και βράζουμε για περίπου 10 λεπτά, ξύνοντας το κάτω μέρος του τηγανιού, με ξύλινη κουτάλα Προσθέτουμε μισό ποτήρι νερό και βράζουμε για 5 λεπτά ακόμη, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Ρίχνουμε λεμόνι και την κάπαρη, που έχουμε ξεπλύνει και στραγγίσει.

Επιστρέφουμε το κρέας στο τηγάνι και το «ντύνουμε» με τη σάλτσα.

Πασπαλίζουμε µε μαϊντανό και σερβίρουμε με πουρέ πατάτας.