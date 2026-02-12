Συνταγή για μοσχαρίσια στηθοπλευρά ψητή στον φούρνο και γλασαρισμένη

Η μοσχαρίσια στηθοπλευρά, είναι κομμάτι που έχει εκτιμηθεί και σερβίρεται πολύ τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και στο χθεσινό (11.02.2026) επίσημο γεύμα που παρέθεσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν.

Το κρέας επιδέχεται φροντίδα σε στάδια: τρίβεται με αρωματικά και μπαχαρικά, ψήνεται αργά και γλασάρεται στο τέλος.

Το κρέας βγαίνει καραμελωμένo, τρυφερό, με αρωματική κρούστα και πλούσια σάλτσα, σχεδόν διαλύεται στο πιρούνι.

Η μέθοδος του «σφιχτού πακέτου» στο φούρνο διατηρεί τα ζουμιά και ενισχύει τα μπαχαρικά, ενώ το τελικό βράσιμο με σόγια και Worcestershire sauce, δίνει βάθος και γλυκόξινο άγγιγμα.

Αφήνουμε το κρέας να «ξεκουραστεί» πριν το κόψιμο, ώστε οι χυμοί να επαναδιανεμηθούν και σερβίρουμε με βουτυράτο πουρέ πατάτας.

Μοσχαρίσια στηθοπλευρά στον φούρνο

Υλικά:

1 ½ κιλό μοσχαρίσια στηθοπλευρά

Για την επάλειψη μπαχαρικών:

2 κ.σ. μαύρη ή καστανή ζάχαρη

1 κ.σ. σκόνη σκόρδου

1 κ.σ. σκόνη τσίλι

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1/2 κ.γ. κύμινο (τριμμένο)

1/2 κ.γ. αλάτι

3 κ.σ. μουστάρδα

Για τη σάλτσα:

1/2 φλ. σόγια σος

4 κ.σ. Worcestershire sauce

1 κ.σ. βούτυρο

1 1/2 φλ. νερό

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε το μείγμα μπαχαρικών με το οποίο θα τρίψουμε το κρέας: σε μπολ ανακατεύουμε τη ζάχαρη, τη σκόνη σκόρδου, τη σκόνη τσίλι, την καπνιστή πάπρικα, το κύμινο και το αλάτι.

Απλώνουμε ομοιόμορφα τη μουστάρδα πάνω στις πλευρές του κρέατος με τα χέρια και πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με το μείγμα μπαχαρικών, φροντίζοντας να καλυφθεί όλη η επιφάνεια.

Αφήνουμε το κρέας να ξεκουραστεί 1–2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο μέχρι την επόμενη μέρα (αν βάλουμε στο ψυγείο, τα φέρνουμε σε θερμοκρασία δωματίου πριν ψήσουμε).

Τοποθετούμε τη σχάρα στη μεσαία θέση και προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 130°C.

Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, τοποθετούμε τη στηθοπλευρά σε μονή στρώση και τα καλύπτουμε με δεύτερη λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο.

Σφραγίζουμε τα άνω φύλλα πιέζοντας ώστε να σχηματίσουμε σφιχτό πακέτο που θα κρατήσει τα υγρά.

Δυναμώνουμε τον φούρνο στους 160°C και ψήνουμε για 2 ώρες. Μετά αυξάνουμε στους 190°C και συνεχίζουμε για 1 ώρα ακόμη.

Ελέγχουμε με θερμόμετρο το παχύτερο σημείο, να έχει 95°C εσωτερική θερμοκρασία και πολύ τρυφερή υφή. Αν χρειάζεται, συνεχίζουμε ψήσιμο για ακόμη 30–60 λεπτά.

Όταν τα πλευρά είναι μαλακά, βγάζουμε το ταψί, ανοίγουμε προσεκτικά το πακέτο και μεταφέρουμε το κρέας μαζί με τα ζουμιά του, σε βαθύ σκεύος ή σε γάστρα.

Προσθέτουμε τη σόγια, τη Worcestershire sauce και το βούτυρο μαζί με περίπου 1½ φλ. νερό (προσαρμόζουμε την ποσότητα ανάλογα πόσο πυκνό θέλουμε το γλάσο).

Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε σε μέτρια φωτιά 15–20 λεπτά, έως ότου η σάλτσα πυκνώσει και γυαλίσει. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλατοπίπερο.

Κόβουμε τα πλευρά σε μερίδες, περιχύνουμε με τη σάλτσα και σερβίρουμε ζεστά με πουρέ πατάτας.



