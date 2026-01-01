Συνταγή για μπακλαβά με φιστίκι Αιγίνης

Η παράδοση λέει ότι σπίτι δίχως Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.

Εμείς στο σόι μας και στο σπίτι μας έχουμε, πολλούς. Το κομμάτι για την προκοπή ελέγχεται.

Εκείνο που δεν αμφισβητείται, είναι ο τρόπος που τους γιορτάζουμε, κάθε χρόνο.

Με χειροποίητο, σπιτικό μπακλαβά, με φιστίκι Αιγίνης.

Φτιάξτε αυτές τις μέρες, έναν τέτοιο παραδοσιακό μπακλαβά, να νιώσετε τη γλύκα της φροντίδας και της αγάπης.

Μπακλαβάς με φιστίκι Αιγίνης

Υλικά:

Για το γλυκό:

24 φύλλα τ. Βηρυτού

400 γρ. αγελαδινό βούτυρο λιωμένο

380 γρ. φιστίκι Αιγίνης

1 ½ κ.γ. κανέλα σε σκόνη

½ κ.γ. αλάτι

40 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

Για το σιρόπι:

450 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

420 ml. νερό

1 ξύλο κανέλας

χυμό και φλούδα από μισό λεμόνι

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε το σιρόπι σε βαθιά κατσαρόλα, βάζοντας όλα τα υλικά, σε μέτρια φωτιά να πάρουν βράση.

Αφού αρχίσει να κοχλάζει, βράζουμε για 6-7 λεπτά, ακόμη. Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Σπάμε τα φιστίκια στον πολυκόφτη να γίνουν πούδρα, σχεδόν.

Τα αδειάζουμε σε μπωλ και ανακατεύουμε καλά, με την κανέλα, το αλάτι και τη ζάχαρη (40 γρ.).

Βουτυρώνουμε καλά ένα μεγάλο ορθογώνιο ταψί του φούρνου, το οποίο να χωράει στο ψυγείο μας.

Τοποθετούμε 12 βουτυρωμένα φύλλα στο ταψί, αδειάζουμε το μείγμα του φιστικιού και σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα 12 φύλλα, βουτυρωμένα.

Βουτυρώνουμε και την επιφάνεια με όσο βούτυρο απέμεινε.

Βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο, για μισή ώρα, για να κόψουμε, όμορφα τα κομμάτια του μπακλαβά.

Χαράζουμε σε σχήμα ρόμβου, ή σε τετραγωνάκια (εγώ χρησιμοποιώ χάρακα για να κατευθύνω το μαχαίρι.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς στον αέρα για 50-55 λεπτά.

Βγάζουμε από τον φούρνο και περιχύνουμε το κρύο σιρόπι, με τον ζεστό μπακλαβά.

Αφήνουμε να τραβήξει το γλυκό, το σιρόπι, μερικές ώρες και σερβίρουμε.