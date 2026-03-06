Συνταγή για μπουρεκάκια πατάτας με φύλλο κρούστας

Αυτά τα μπουρεκάκια με πατάτα είναι από τις απλές χαρές της ζωής.

Είναι νηστίσιμα και εύκολα στην παρασκευή τους, αφού έχουν φυτικό τυράκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνδυάζουν την ελαφριά υφή της πατάτας, με την ένταση του δυόσμου και της ρίγανης.

Έτσι με ελάχιστα υλικά, φτιάχνουμε ένα χορταστικό ορεκτικό ή σνακ για παρέα.

Μπορούμε να σερβίρουμε με σάλτσα ντομάτας σπιτική ή έτοιμη, γλυκιά ή πικάντικη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπουρεκάκια με πατάτα

Υλικά:

5 φύλλα κρούστας

ελαιόλαδο για άλειμμα

Για τη γέμιση:

1 βρασμένη πατάτα λιωμένη

4–5 φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα

ρίγανη κατά προτίμηση

αλάτι λευκό πιπέρι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

3 χοντρές φέτες φυτικού τυριού

Εκτέλεση:

Λιώνουμε καλά τη βρασμένη πατάτα με πιρούνι και αναμειγνύουμε με τον ψιλοκομμένο δυόσμο, λίγη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και την κουταλιά ελαιόλαδο, μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές και αρωματικό μείγμα.

Κόβουμε τα φύλλα κρούστας στη μέση. Παίρνουμε ένα κομμάτι, το διπλώνουμε και το αλείφουμε ελαφρά με ελαιόλαδο με ένα πινέλο, για να γίνει τραγανό στο ψήσιμο.

Τοποθετούμε περίπου μία κουταλιά από τη γέμιση κατά μήκος της μίας πλευράς του φύλλου και προσθέτουμε μια λωρίδα νηστίσιμου τυριού.

Διπλώνουμε σε σχήμα φακέλου και στη συνέχεια τυλίγουμε σε ρολό.

Βρέχουμε ελαφρά την άκρη με νερό για να κολλήσει καλά.

Βάζουμε τα μπουρεκάκια σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, έχοντας το κλείσιμο προς τα κάτω, ώστε να μη ξετυλιχτούν.

Αλείφουμε την επιφάνεια με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανά.

Σερβίρουμε τα μπουρεκάκια ζεστά ή χλιαρά μαζί με σάλτσα ντομάτας.