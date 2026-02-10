Συνταγή για μπουτάκια κοτόπουλου με σόγια και μέλι

Αυτό το κοτόπουλο με γλάσο από σόγια και μέλι, βγαίνει τέλειο, κάθε φορά, χωρίς κόπο.

Ένα πιάτο εντυπωσιακά όμορφο και νόστιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει τα μυστικά του, ωστόσο, για ένα αργό τσιγάρισμα που ξεκινά σε ένα κρύο τηγάνι και κάνει, με αυτό τον τρόπο, πολύ τραγανή την πέτσα του κοτόπουλου.

Η σάλτσα περιέχει μέλι, σάλτσας σόγιας και σιρόπι μελάσας, λίγο τζίντζερ και σκόρδο, ολοκληρώνουν τη γεύση και ένα κομμάτι βούτυρο που στροβιλίζεται στο τέλος, κάνει τη σάλτσα γυαλιστερή και πλούσια.

Σερβίρετε αυτό το κοτόπουλο με αφράτο ρύζι γιασεμιού για να απορροφήσει και την τελευταία σταγόνα σάλτσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοτόπουλο με σόγια και μέλι

Υλικά:

6 μπούτια κοτόπουλου με κόκαλο και πέτσα ( περίπου 1,5 κιλό)

2 κ.γ. αλάτι

1/4 φλ. μέλι

2 κ.σ. σάλτσα σόγιας

2 κ.σ. μελάσα

1 κ.σ. μηλόξιδο

1 κομμάτι φρέσκο ​​τζίντζερ (5 εκ.), ξεφλουδισμένο και τριμμένο, ή 1 κ.γ σκόνη τζίντζερ

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

2 κ.σ. βούτυρο

ροδέλες από φρέσκα κρεμμυδάκια για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C.



Στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας, ταμποναριστά τα μπούτια κοτόπουλου.

Αλατίζουμε το κοτόπουλο και το τοποθετούμε με το δέρμα προς τα κάτω σε ένα μεγάλο, κρύο τηγάνι, σε μία στρώση.

Αφήνουμε να πάρει χρώμα, χωρίς να κουνάμε, μέχρι η πέτσα να ροδίσει και να μην κολλάει πλέον στο τηγάνι, για 12 έως 15 λεπτά.

Μεταφέρουμε τα μπούτια κοτόπουλου σε ένα ταψί, σε μία στρώση, με την πέτσα προς τα πάνω και αφήνουμε στην άκρη.

Σκουπίζουμε το τηγάνι με χαρτί κουζίνας για να φτιάξουμε το γλάσο.

Βάζουμε το μέλι, τη σάλτσα σόγιας, τη μελάσα, το ξίδι, το τζίντζερ και το σκόρδο, στο τηγάνι και σιγοβράζουμε σε μέτρια φωτιά.

Ανακατεύουμε περιστασιακά, μέχρι το μείγμα να πήξει ελαφρώς και να κάνει ομοιόμορφες φουσκάλες σε όλο το τηγάνι, περίπου 1 λεπτό.

Προσθέτουμε το βούτυρο, κουνώντας το τηγάνι για να λιώσει και να γυαλίσει η σάλτσα.

Ρίχνουμε τη σάλτσα/γλάσο πάνω από το κοτόπουλο και βάζουμε το ταψί στον φούρνο.

Ψήνουμε για 14-15 λεπτά.

Γαρνίρουμε με λοξές ροδέλες από φρέσκα κρεμμυδάκια και σερβίρουμε με ρύζι τζάσμιν.