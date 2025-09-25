Συνταγή για muffin donuts με άρωμα μήλο

Τι κάνει αυτό που κάνει αυτά τα muffins ξεχωριστά; Το κρασί μηλίτης που μπαίνει στη ζύμη τους.

Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, αυτά τα γλυκάκια, είναι muffin, μόνο στο σχήμα.

Είναι περισσότερο μια λιχουδιά—ένα ντόνατ με άρωμα μήλου και κανέλας.

Το μείγμα φτιάχνεται με έναν συνδυασμό φυτικού λαδιού και βουτύρου για να του δώσει πλούσια γεύση και υγρασία.

Ο μηλίτης, η κανέλα και το μοσχοκάρυδο προσθέτουν φθινοπωρινή γεύση και το τελικό αποτέλεσμα θυμίζει ρολά κανέλας στη γεύση.

Cider muffin – donuts

Υλικά:

Για τη ζύμη:

1 φλιτζάνι μηλίτη

σπρέι μαγειρέματος

2 φλιτζάνια (260 γρ.) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. τριμμένη κανέλα

1/4 κ.γ. τριμμένο μοσχοκάρυδο

1/2 κ.γ. αλάτι

1/3 φλιτζανιού φυτικό λάδι

1/4 φλιτζανιού βούτυρο, λιωμένο και κρύο

1 φλιτζάνι (200 γρ.) καστανή ζάχαρη

2 μεγάλα αυγά

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Για την επικάλυψη:

1/4 φλιτζανιού βούτυρο, λιωμένο και κρύο

1/2 φλιτζάνι (100 γρ.) κρυσταλλική λευκή ζάχαρη

1 κ.γ. τριμμένη κανέλα

Εκτέλεση:

Βάζουμε τον μηλίτη σε μια μικρή κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Αφήνουμε να σιγοβράσει, μέχρι να μειωθεί στο μισό, για 8 έως 12 λεπτά. Θα πρέπει τώρα να έχουμε 1/2 φλιτζάνι μηλίτη (αν σας λείπει λίγο, απλώς προσθέστε κρύο μηλίτη μέχρι να έχετε 1/2 φλιτζάνι).

Το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, περίπου 20 λεπτά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς και τοποθετούμε τη σχάρα στο κέντρο.

Ψεκάζουμε με μαγειρικό σπρέι ένα ταψί με θήκες για 12 muffins.

Φτιάχνουμε το μείγμα ανακατεύοντας το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο και το αλάτι σε ένα μεσαίο μπολ.

Σε ένα άλλο μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε το λάδι, το βούτυρο και την καστανή ζάχαρη με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν, περίπου 1 λεπτό.

Ρίχνουμε τα αυγά, ένα κάθε φορά, χτυπώντας καλά μετά από κάθε προσθήκη. Προσθέτουμε τη βανίλια και ανακατεύουμε.

Βάζουμε τα μισά από τα στερεά υλικά στα υγρά υλικά και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε και το συμπυκνωμένο μηλίτη, ανακατεύουμε και στη συνέχεια βάζουμε και τα υπόλοιπα στερεά υλικά, ανακατεύοντας μέχρι να ενωθούν, αλλά όχι, υπερβολικά.

Γεμίζουμε κάθε θήκη της φόρμας για μάφιν περίπου κατά τα 2/3.

Ψήνουμε μέχρι να φουσκώσουν τα μάφιν, για περίπου 20 λεπτά.

Τα αφήνουμε να κρυώσουν για 5 λεπτά, τα αφαιρούμε, προσεκτικά, από την φόρμα.

Φτιάχνουμε την επικάλυψη ανακατεύοντας τη ζάχαρη με την κανέλα σε ένα φαρδύ, ρηχό μπολ και περνάμε τα muffins με πινέλο με το λιωμένο βούτυρο, πριν τα βουτήξουμε στην κανελο–ζάχαρη.

Σας προτείνω να φάτε τα muffins ζεστά.