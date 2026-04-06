Συνταγή για Ναπολεόν με μους γιαουρτιού και βύσσινο

Αυτό το γλυκό, έχει ένα πολύ εντυπωσιακό όνομα και σημαίνει ότι στήνεται σε στρώσεις με φύλλο και κρέμα, εναλλάξ.

Σύμφωνα με την παράδοση, σερβίρεται, συνήθως στο Πασχαλινό τραπέζι και σε άλλες γιορτινές οικογενειακές συγκεντρώσεις

Το Ναπολεόν είναι ένας μικρός συνδυασμός πολυτέλειας, αλλά και ευκολίας.

Η τραγανή σφολιάτα, φρέσκια από το ψυγείο μάς λύνει τα χέρια.

Ανάμεσα στα φύλλα θα βάλουμε μια ανάλαφρη μους γιαουρτιού με γλυκό βύσσινο.

Ναπολεόν με μους γιαουρτιού και βύσσινο

Υλικά:

1 πακέτο φρέσκια σφολιάτα ψυγείου

2 φακελάκια ζελατίνη

2 φλιτζάνια στραγγιστό γιαούρτι

2/3 του φλιτζανιού ζάχαρη

1 κονσέρβα γλυκό βύσσινο σε σιρόπι

2 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος, χτυπημένη σε σαντιγί

Για γαρνίρισμα:

ζάχαρη άχνη

φύλλα φρέσκου δυόσμου

σιρόπι από το βύσσινο

Εκτέλεση:

Αρχικά, ανοίγουμε τη σφολιάτα και την απλώνουμε σε μια ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια.

Την χωρίζουμε σε 4 ίσα κομμάτια και τη μεταφέρουμε σε ταψί. Την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανή. Αφήνουμε τα φύλλα να κρυώσουν καλά.

Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε την μους. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και αφήνουμε στην άκρη. Διαλύουμε τη ζελατίνη σύμφωνα με τις οδηγίες και την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς. Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το γιαούρτι με τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε τη ζελατίνη στο μείγμα του γιαουρτιού και ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια, ενσωματώνουμε απαλά τη χτυπημένη σαντιγί, κάνοντας απαλές κινήσεις για να διατηρήσουμε τον όγκο της μους.

Στραγγίζουμε το βύσσινο και κρατάμε το σιρόπι του. Αρχίζουμε τη συναρμολόγηση: τοποθετούμε ένα φύλλο σφολιάτας, απλώνουμε από πάνω μους και προσθέτουμε λίγα βύσσινα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, δημιουργώντας στρώσεις.

Τελειώνουμε με ένα φύλλο σφολιάτας και βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί για μερικές ώρες.

Πριν σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και διακοσμούμε με φρέσκο δυόσμο και λίγο σιρόπι βύσσινο.