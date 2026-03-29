Συνταγή για νηστίσιμα κεφτεδάκια κόκκινης φακής με ρύζι

Αυτά τα κεφτεδάκια είναι το απόλυτο παράδειγμα του «λίγα και καλά».

Φακές και ρύζι που δουλεύονται μαζί μέχρι να γίνουν συμπαγής, νόστιμη μάζα και ψήνονται τον φούρνο.

Το μείγμα αρωματίζεται με μπαχαρικά που προτιμάμε.

Εγώ σας προτείνω κάποια που δοκιμασμένα ταιριάζουν, αλλά μπορείτε να κάνετε όποιες αντικαταστάσεις σας αρέσουν, όπως να βάλετε κίμινο ή πάπρικα αντί για τσίλι.

Τα φυτικά κεφτεδάκια είναι οικονομικά, πρακτικά και ιδανικά για σάντουιτς, σαλάτες ή σαν ορεκτικό.

Κεφτεδάκια φακής με ρύζι

Υλικά:

200 γρ. κόκκινες φακές

100 γρ. ρύζι (μακρύκοκκο)

30 γρ. ελαιόλαδο

αλάτι

μαύρο

ρίγανη

σκόνη σκόρδου

σκόνη κρεμμυδιού

σκόνη τσίλι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τις φακές με το ρύζι σε αρκετό νερό μέχρι να μαλακώσουν πολύ και να λιώνουν. Σουρώνουμε αν χρειάζεται και αφήνουμε να κρυώσουν τελείως.

Αφού κρυώσει, προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνουμε καλά μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί και να μπορεί να πλάθεται.

Στρώνουμε λαδόκολλα σε ταψάκι, σχηματίζουμε κεφτεδάκια και τα τοποθετούμε.

Τα ψεκάζουμε με ελαιόλαδο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200°C για 10–15 λεπτά μέχρι ελαφριά ροδίσουν.

Αφήνουμε να κρυώσουν καλά πριν τα ξεκολλήσουμε από τη λαδόκολλα και σερβίρουμε με λεμόνι, κρέμα βαλσαμικού ξυδιού, ή ντιπ από φυτικό γιαούρτι.