Συνταγή για νηστίσιμη cottage pie σε στρώσεις

Οι Γάλλοι το λένε περμαντιέ, οι Άγγλοι πίτα του βοσκού και εμείς πουρέ με κιμά στον φούρνο.

Εδώ θα φτιάξουμε την νηστίσιμη εκδοχή αυτού του comfort πιάτου, με κιμά από σόγια.

Στη σάλτσα μπαίνουν όλα τα παραδοσιακά υλικά και αρωματικά της σάλτσας με κιμά και έτσι η γεύση παραπέμπει αμέσως εκεί.

Η δική μας συνταγή, είναι πιο κοντά στη γαλλική ιδέα, αφού το φαγάκι στήνεται σε στρώσεις, κιμά, πουρέ, κιμά, πουρέ.

Ό,τι υλικό χρησιμοποιήσουμε το βρίσκουμε εύκολα στην αγορά, σε φυτική έκδοση, όπως το γάλα, το βούτυρο και το τυρί με το οποίο θα γκρατινάρουμε το φαγάκι μας στον φούρνο.

Νηστίσιμη cottage pie

Υλικά:

Για τον κιμά σόγιας:

300 γρ. κιμά σόγιας

900 ml νερό

2 μεγάλα κρεμμύδια

2 καρότα

2 σκελίδες σκόρδο

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 ποτηράκι κρασί κόκκινο

3 κ.σ. γούστερ σως

2 κ.σ. κοφτές αλάτι

1 κ.σ. ζάχαρη

1 κ.σ. πάπρικα καπνιστή

1 κ.γ. κύμινο

1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο

4 κόκκοι μπαχάρι

1/2 κ.γ. κανέλα

2 φύλλα δάφνης

1 γεμάτη κ.σ. πελτέ

680 γρ. ντομάτα στον τρίφτη

Για τον πουρέ:

1 κιλό πατάτες

50 γρ. φυτικό βούτυρο

1/2 φλ. φυτικό γάλα (άγλυκο)

200 γρ. τριμμένο φυτικό κίτρινο τυρί

1 κ.σ. φυτικό βούτυρο

Εκτέλεση:

Βάζουμε σε κατσαρολάκι το νερό και τον κιμά από σόγια. Βράζουμε 5 λεπτά αφού πάρουν βράση.

Σουρώνουμε και πιέζουμε με το χέρι να φύγει το υγρό.

Βάζουμε στον πολυκόφτη τα λαχανικά και τα τρίβουμε, χωρίς να λιώσουν.

Ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα λαχανικά, χωρίς τη ντομάτα.

Σβήνουμε με το κρασί και την γούστερ σως.

Ανακατεύουμε στην κατσαρόλα τον πελτέ, το αλάτι και τα μπαχαρικά και ρίχνουμε τον κιμά.

Προσθέτουμε την ντομάτα, τη ζάχαρη και τα δαφνόφυλλα και μαγειρεύουμε περίπου 15 λεπτά ώσπου να δέσει η σάλτσα.

Αφαιρούμε τη δάφνη και τα μπαχάρια και αφήνουμε στην άκρη.

Ετοιμάζουμε τον πουρέ.

Βράζουμε ένα κιλό πατάτες, σε αλατισμένο νερό.

Τις πολτοποιούμε με το ειδικό εργαλείο, μέσα σε ένα μπολ, όσο είναι ζεστές, με το γάλα και το βούτυρο.

Σε μέτριο, βουτυρωμένο ταψί απλώνουμε τον μισό κιμά σόγιας, τον σκεπάζουμε με τον μισό πουρέ πατάτας κι επαναλαμβάνουμε με τον υπόλοιπο κιμά και τον υπόλοιπο πουρέ.

Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί και βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220°C στις αντιστάσεις, για περίπου 12-15 λεπτά, να γκρατιναριστεί το τυρί.