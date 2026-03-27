Συνταγή για νηστίσιμη καρυδόπιτα

Από το βιβλίο της Σοφίας Σκούρα
Ηλιάνα Σκιαδά

Παραδοσιακό γλυκό με πλούσια γεύση και αρώματα.

Ακόμα και στη νηστίσιμη εκδοχή της, η οποία διόλου υστερεί, μας γεμίζει αίσθημα σπιτικής φροντίδας και ζεστασιάς.

Την φτιάχνουμε εύκολα, με απλά υλικά, χωρίς ζωικά προϊόντα και το αποτέλεσμα είναι αφράτο και ιδανικό για όλες τις ώρες.

Την σερβίρουμε ως κέικ ή την σιροπιάσουμε με ένα απλό σιρόπι, αν θέλουμε την παραδοσιακή γεύση και πιο «βαρύ» επιδόρπιο.

Τα γλυκά κουταλιού, ταιριάζουν επίσης πολύ, για το σερβίρισμα.

Υλικά:

  • 1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
  • 1½ φλιτζάνι ζάχαρη
  • 1½ φλιτζάνι καρυδόψιχα χονδροκομμένη
  • 4 φλιτζάνια αλεύρι
  • ½ φλιτζάνι σταφίδες μαύρες
  • ½ φλιτζάνι σταφίδες ξανθές
  • 2 φλιτζάνια νερό
  • ½ φλιτζάνι κονιάκ
  • 1 κουταλιά κοφτή κανελλογαρύφαλλα τριμμένα
  • 1 κουταλιά κοφτή ξύσμα λεμονιού
  • 3 κουταλάκια κοφτά μπέικιν πάουντερ
  • 1 κουταλάκι κοφτό σόδα

Εκτέλεση:

Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το ανακατεύουμε με τα κανελλογαρύφαλλα και το μπέικιν πάουντερ.

Καθαρίζουμε τις σταφίδες, τις πλένουμε, τις σκουπίζουμε και τις πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι.

Βάζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη, ρίχνουμε το λάδι και το τρίβουμε ώστε να ανακατευτούν καλά. Κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και προσθέτουμε τη ζάχαρη, το νερό, τη σόδα διαλυμένη μέσα στο κονιάκ, το ξύσμα λεμονιού, τις σταφίδες και τα καρύδια.

Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Ρίχνουμε το μείγμα σε λαδωμένο ταψί και ψήνουμε σε μέτριο φούρνο, στους 180 βαθμούς, μέχρι να ροδίσει και να ψηθεί καλά, αλλα να παραμείνει ζουμερή και αφράτη, περίπου 1 ώρα.

Όταν είναι έτοιμη, την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά και, αν θέλουμε, τη σιροπιάζουμε, ή την σερβίρουμε ως κέικ, με ζάχαρη άχνη και κανέλα.

