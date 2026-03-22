Συνταγή για νηστίσιμη κοκκινιστή γαριδόσουπα βελουτέ

Αυτή είναι μια συνταγή που με γυρίζει πίσω στις χρυσές δεκαετίες και στην ψαροταβέρνα του «Δουράμπεη».

Η οικογενειακή μας παράδοση, πρόσταζε γεύμα, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στον Πειραιά, μετά τον Επιτάφειο.

Και φυσικά μέσα στη νηστεία και στην κορύφωση του Θείου Δράματος, το λάδι ήταν εκτός μενού.

Χρόνια αργότερα, οι συνδαιτημόνες του τραπεζιού της Μεγάλης Παρασκευής, είχαν φύγει από κοντά μας και η παράδοση, δεν είχε πλέον την ίδια δύναμη.

Η σούπα γαρίδας φτιάχνεται, πια, στο σπίτι με μία απλή συνταγή, που μου θυμίζει την παλιά γεύση.

Βελουτέ γαριδόσουπα χωρίς λάδι

Ύλικά:

500 γρ. γαρίδες (ολόκληρες)

3 καρότα

2 πράσα

2 πατάτες

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

αλάτι – 1/2 κ.γ. μπούκοβο – πρέζα μπαχάρι

σταγόνες χυμό λεμονιού για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Πλένουμε τις γαρίδες και τις ζεματίζουμε σε 1,5 λίτρο βραστό νερό για 5 λεπτά.

Τις βγάζουμε, κρατάμε το σώμα, το οποίο θα ξεφλουδίσουμε, όσο βράζει το γαριδόζουμο και ρίχνουμε πίσω στην κατσαρολα τα κεφάλια.

Βράζουμε τα κεφάλια, σε δυνατή φωτιά για 10 λεπτά για να πάρουμε την ουσία της γαρίδας, πιέζοντας τα με την κουτάλα.

Σουρώνουμε το γαριδόζουμο, πετάμε τα κεφάλια και ρίχνουμε στο ζουμί να βράσουν τα λαχανικά σε κομμάτια, μέχρι να μαλακώσουν.

Διαλύουμε τον πελτέ στον ζωμό, ρίχνουμε αλάτι και τα καρυκεύματα και βράζουμε για 10 λεπτά ακόμη.

Πολτοποιούμε με το ραβδομπλέντερ τη σούπα μας και σερβίρουμε με καθαρισμένες γαρίδες μοιρασμένες στα πιάτα με λίγες σταγόνες λεμόνι.