Συνταγή για νηστίσιμη πάστα ταψιού σοκολάτα – πορτοκάλι

Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται τόσο λαχταριστή, που φοβάσαι να τη φας, αν νηστεύεις.

Όμως είναι στ’αλήθεια νηστίσιμη, αυτή η ρετρό σοκολατένια πάστα ταψιού.

Έχει τον ακαταμάχητο συνδυασμό σοκολάτας και πορτοκαλιού, με πλούσια γεύση και άρωμα.

Το κόλπο είναι να πετύχουμε αφράτο, ελαφρώς υγρό, παντεσπάνι από αλεσμένους ξηρούς καρπούς και κορν φλάουρ.

Η κρέμα μας θα δέσει με το ταχίνι δίνοντας σώμα και βελούδινη υφή, χωρίς γαλακτοκομικά.

Πάστα ταψιού

Υλικά:

Για το παντεσπάνι:

125 γρ. φουντούκια, αλεσμένα σε πούδρα

125 γρ. αμύγδαλα, αλεσμένα σε πούδρα

130 γρ. άχνη ζάχαρη

230 γρ. φρέσκος χυμός πορτοκαλιού (περίπου 1–2 πορτοκάλια )

125 γρ. κορν φλάουρ

100 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, κομμένη σε μικρά κομμάτια

Για την κρέμα:

650 γρ. φρέσκος χυμός πορτοκαλιού

500 γρ. κουβερτούρα, κομμένη σε κομμάτια

500 γρ. ταχίνι

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

μια πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C. Λαδώνουμε ελαφρά ή στρώνουμε με λαδόκολλα ένα ταψί περίπου 24–26 εκατοστών.

Κοσκινίζουμε κορν φλάουρ και έχουμε έτοιμο τον χυμό και το ξύσμα.

Σε μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε την πούδρα φουντούκι, την πούδρα αμυγδάλου, την άχνη ζάχαρη και το κορν φλάουρ.

Προσθέτουμε στα ξηρά υλικά τον φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και ανακατεύουμε με σπάτουλα μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιόμορφο μείγμα.

Λιώνουμε τα 100 γραμμάρια κουβερτούρας, για το παντεσπάνι, σε μπεν μαρί ή σε πολύ χαμηλή φωτιά, προσέχοντας να μην καεί. Προσθέτουμε την λιωμένη κουβερτούρα στο μείγμα και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί.

Ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί, στρώνουμε επιφάνεια και ψήνουμε στους 170°C για 30 λεπτά (ελέγχουμε με μαχαίρι να βγαίνει καθαρό). Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Ετοιμάζουμε την κρέμα σοκολάτα – πορτοκάλι. Σε κατσαρολάκι ζεσταίνουμε τον χυμό πορτοκαλιού (650 γρ.) σε μέτρια φωτιά, χωρίς να βράσει. Διατηρούμε ζεστό.

Βάζουμε την κουβερτούρα (500 γρ.) σε μπολ και ρίχνουμε σταδιακά τον ζεστό χυμό πορτοκαλιού πάνω της, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να λιώσει πλήρως και να σχηματιστεί μια γυαλιστερή γκανάς.

Όταν η γκανάς είναι λεία και ακόμα ζεστή, ενσωματώνουμε το ταχίνι σταδιακά ανακατεύοντας με σύρμα ώστε να δέσει σε κρεμώδη σύσταση. Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και μια πρέζα αλάτι.

Απλώνουμε την κρέμα σοκολάτας – πορτοκαλιού, ομοιόμορφα πάνω από το κρύο παντεσπάνι.

Αφήνουμε όλο το γλυκό στο ψυγείο για 2–3 ώρες τουλάχιστον ώστε η κρέμα να σφίξει και τα αρώματα να δέσουν.

Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε με λεπτό ξύσμα πορτοκαλιού ή λίγα ψημένα φουντούκια.