Συνταγή για νηστίσιμο άλειμμα αγκινάρας με αμύγδαλα

Αλοιφές, αλείμματα ή ντιπ, όπως και να τα πεις, νοστιμίζουν το τραπέζι μας.

Ιδιαίτερα την περίοδο της νηστείας, αναζητούμε περισσότερη γεύση για να ισοσκελίσουμε την έλλειψη από τα τυριά και το κρέας.

Αυτή η νόστιμη κρέμα από αγκινάρα και αμύγδαλα, έχει την υφή μαγιονέζας.

Αλείφεται σε ψωμί, κράκερς και τραγανά πιτάκια.

Σερβίρεται ως ορεκτικό ή ως μεζεδάκι και διατηρείται σε βάζο στο ψυγείο.

Νηστίσιμο άλειμμα αγκινάρας με αμύγδαλα

Υλικά:

1 κιλό αγκινάρες, καθαρισμένες

τα φύλλα από 1/3 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένα

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 πατάτα, σε μέτρια κομμάτια

2-3 κλωνάρια άνηθος, ψιλοκομμένος

200 γρ. αμύγδαλα λευκά, μουλιασμένα αποβραδίς σε νερό

1 σκελίδα σκόρδο, σε φετάκια

χυμός και ξύσμα από 1 λεμόνι

140 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Αποψύχουμε τις καρδιές αγκινάρας, τις σκουπίζουμε και τις κόβουμε στη μέση.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε 40 ml από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τις αγκινάρες και το μισό κρεμμύδι μέχρι να αρχίσουν να ροδίζουν απαλά.

Ρίχνουμε νερό που να καλύψει τα υλικά κατά 1-2 εκ. και προσθέτουμε την πατάτα, τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι.

Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν οι αγκινάρες και η πατάτα.

Στραγγίζουμε τα υλικά (κρατάμε τον ζωμό κατά μέρος να κρυώσει) και τα ρίχνουμε στο μιξεράκι.

Στραγγίζουμε τα αμύγδαλα και τα ρίχνουμε κι αυτά στον πολυκόφτη, μαζί με το υπόλοιπο, ωμό κρεμμύδι, τα φύλλα του μαϊντανού, το σκόρδο, τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού.

Πολτοποιούμε καλά τα υλικά μέχρι να φτιάξουμε μια κρέμα.

Αν είναι πολύ σφιχτή και δεν τη λιώνουν τα μαχαίρια, ρίχνουμε όσο από το ζωμό που έχουμε κρατήσει στην άκρη, χρειάζεται για να αραιώσει λίγο.

Χωρίς να σταματήσουμε το χτύπημα, ρίχνουμε πολύ αργά, τα υπόλοιπα 100 ml ελαιόλαδο, σαν να ετοιμάζουμε μαγιονέζα, μέχρι η κρέμα να αφρατέψει.

Διορθώνουμε το αλατοπίπερο, αν χρειάζεται.

Σερβίρουμε αμέσως με κριτσίνια, ή ψωμί ή διατηρούμε στο ψυγείο.