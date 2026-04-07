Συνταγή για νηστίσιμο γύρο από μανιτάρια πλευρώτους και κουνουπίδι

Πίτα με γύρο μέσα στη νηστεία; και όμως γίνεται.

Με τα κατάλληλα μπαχαρικά, η γνώριμη γεύση είναι εκεί.

Tα μυστικά του συστατικά, είναι το κουνουπίδι και τα μανιτάρια πλευρώτους.

Τα κόβουμε λεπτά, τους δίνουμε γεύση και τα ψήνουμε σε καυτό φούρνο να γίνουν τραγανά.

Τυλίγουμε σε ζεστές πίτες, με φέτες ντομάτας, κρεμμύδι λεπτοκομμένο, vegan μαγιονέζα και μουστάρδα.

Νηστίσιμος γύρος με μανιτάρια και κουνουπίδι

Υλικά:

1/2 κουνουπίδι (κομμένο στα δύο) & μια συσκευασία μανιτάρια πλευρώτους σε λωρίδες

100 γρ. ελαιόλαδο με 2 κ.σ. πελτέ

αλάτι

πιπέρι

2 κ.γ. ρίγανη

2 κ.γ. σκόνη σκόρδο

2 κοφτό κ.γ. κόλιανδρος

2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

2 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

Εκτέλεση:

Κόβουμε το κουνουπίδι στο μαντολίνο ή με μαχαίρι σε λεπτές φετούλες.

Κόβουμε και τα μανιτάρια σε φαρδιές λωρίδες, απομακρύνοντας τα χοντρά κοτσάνια, όπου υπάρχουν.

Τα βάζουμε όλα σε ένα μπολ μαζί με το ελαιόλαδο, όπου έχουμε διαλύσει τον πελτέ ντομάτας και τα μπαχαρικά και ανακατεύουμε.

Απλώνουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς για 20′.

Στα μισά του χρόνου ανακατεύουμε τα λαχανικά ώστε να ξεροψηθούν παντού.