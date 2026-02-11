Tasteit

Συνταγή για ομελέτα σε τορτίγια ψημένη στο air fryer

Με ντοματίνια ή ψιλοκομμένο μπρόκολο
Προετοιμασία ομελέτας σε τορτίγια
Προετοιμασία ομελέτας σε τορτίγια
Ηλιάνα Σκιαδά

Το νόστιμο και διαφορετικό πρωϊνό είναι πιο εύκολο να γίνει, από ότι φαντάζεστε.

Αν έχετε φριτέζα αέρα, ή ακόμη και σε μικρό ταψάκι στον κλασικό φούρνο, μπορείτε να ετοιμάσετε ομελέτα σε τορτίγια σαν quiche.

Με αυτόν τον τρόπο που σας περιγράφω παρακάτω, μπορείτε να έχετε ένα πλούσιο πρόγευμα ή ένα ελαφρύ γεύμα για όλες τις ώρες.

Τα υλικά με τα οποία θα γεμίσουμε την τορτίγια, εκτός από τα αυγά, τα αλλαντικά και τα τυριά, είναι στη δική μας ευχέρεια.

Μπορούμε να βάλουμε ντοματίνια, φουντίτσες μπρόκολου ή φύλλα από φρέσκο σπανάκι.

Ομελέτα σε τορτίγια ψημένη στο air fryer

Υλικά:

  • 1 μεγάλη τορτίγια
  • 2-3 αυγά
  • 80 γρ. φέτα θρυμματισμένη
  • 50 γρ. αλλαντικό ψιλοκομμένο (ζαμπόν, γαλοπούλα ή μπέικον)
  • 2-3 ντοματίνια κομμένα ή 1 φλυτζάνι μπρόκολο ή φύλλα σπανάκι
  • 3 φέτες κίτρινο τυρί

Εκτέλεση:

Στον κάδο του air fryer, τοποθετούμε την τορτίγια, ώστε να σχηματίζει ένα μπωλ.

Ρίχνουμε τα αυγά και τη θρυμματισμένη φέτα και τα ανακατεύουμε προσεκτικά με πιρούνι.

Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα αλλαντικά και τα ντοματίνια κομμένα σε μικρά κομμάτια.

Από πάνω βάζουμε το τυρί κομμένο με το χέρι σε κομμάτια.

Ψήνουμε στους 180 βαθμούς, για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να λιώσει το τυρί από πάνω και να πάρει χρώμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
105
85
60
55
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo