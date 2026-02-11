Συνταγή για ομελέτα σε τορτίγια ψημένη στο air fryer

Το νόστιμο και διαφορετικό πρωϊνό είναι πιο εύκολο να γίνει, από ότι φαντάζεστε.

Αν έχετε φριτέζα αέρα, ή ακόμη και σε μικρό ταψάκι στον κλασικό φούρνο, μπορείτε να ετοιμάσετε ομελέτα σε τορτίγια σαν quiche.

Με αυτόν τον τρόπο που σας περιγράφω παρακάτω, μπορείτε να έχετε ένα πλούσιο πρόγευμα ή ένα ελαφρύ γεύμα για όλες τις ώρες.

Τα υλικά με τα οποία θα γεμίσουμε την τορτίγια, εκτός από τα αυγά, τα αλλαντικά και τα τυριά, είναι στη δική μας ευχέρεια.

Μπορούμε να βάλουμε ντοματίνια, φουντίτσες μπρόκολου ή φύλλα από φρέσκο σπανάκι.

Ομελέτα σε τορτίγια ψημένη στο air fryer

Υλικά:

1 μεγάλη τορτίγια

2-3 αυγά

80 γρ. φέτα θρυμματισμένη

50 γρ. αλλαντικό ψιλοκομμένο (ζαμπόν, γαλοπούλα ή μπέικον)

2-3 ντοματίνια κομμένα ή 1 φλυτζάνι μπρόκολο ή φύλλα σπανάκι

3 φέτες κίτρινο τυρί

Εκτέλεση:

Στον κάδο του air fryer, τοποθετούμε την τορτίγια, ώστε να σχηματίζει ένα μπωλ.

Ρίχνουμε τα αυγά και τη θρυμματισμένη φέτα και τα ανακατεύουμε προσεκτικά με πιρούνι.

Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα αλλαντικά και τα ντοματίνια κομμένα σε μικρά κομμάτια.

Από πάνω βάζουμε το τυρί κομμένο με το χέρι σε κομμάτια.

Ψήνουμε στους 180 βαθμούς, για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να λιώσει το τυρί από πάνω και να πάρει χρώμα.