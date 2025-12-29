Συνταγή για οσομπούκο με μαυροδάφνη και δεντρολίβανο

Ένα φαγητό που δεν χορταίνεις, ούτε το μαλακό κρέας, ούτε την πλούσια σάλτσα του.

Είναι ένα πιάτο για άρχοντες, όχι απαραίτητα στην τσέπη, αλλά στην ψυχή και στη γενναιοδωρία προς τους καλεσμένους.

Αργομαγειρεύεται στην γάστρα, αφού πρώτα, περάσουν όλα τα υλικά από την κατσαρόλα για τα σοταρίσματα.

Θέλει υπομονή και αγάπη, καθώς και προσεκτική προετοιμασία στα υλικά που θα δημιουργήσουν αυτή την δεμένη σάλτσα.

Σερβίρεται με βουτυράτο πουρέ ή για πιο ιταλική προσέγγιση, με πολέντα.

Οσομπούκο με μαυροδάφνη

Υλικά:

2 κιλά οσομπούκο σε χοντρές φέτες

80 γρ. αλεύρι

750 ml μαυροδάφνη

350 γρ. κρεμμύδι, σε φέτες

4 καρότα, χοντροκομμένα

4 κλωναράκια σέλερι χοντροκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες, ολόκληρες

3 φύλλα δάφνης

1 κ.σ. ολόκληρους κόκκους μαύρου πιπεριού

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

500 ml ζωμός κοτόπουλου(ψυγείου)

2 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο

60 ml ελαιόλαδο

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Αλατοπιπερώνουμε και αλευρώνουμε το κρέας καλά και τινάζουμε να φύγει το περιττό αλεύρι.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά.

Σοτάρουμε το κρέας σε δόσεις για 3-4 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν όμορφα από όλες τις πλευρές.

Βγάζουμε το κρέας σε πιάτο και στην ίδια κατσαρόλα, στο ίδιο λάδι, ρίχνουμε το κρεμμύδι, τα καρότα, το σέλερι και σοτάρουμε για 5-6 λεπτά.

Ρίχνουμε το κρασί και ξύνουμε την κατσαρόλα με ξύλινη κουτάλα.

Βράζουμε για περίπου 10 λεπτά.

Επαναφέρουμε το κρέας στην κατσαρόλα, με τα ζουμάκια του.

Ρίχνουμε τον ζωμό, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, τη δάφνη, το ξύσμα πορτοκαλιού και τους κόκκους πιπεριού.

Αφήνουμε να πάρει βράση για 5 λεπτά και ύστερα, αδειάζουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας στη γάστρα, σκεπάζουμε και ψήνουμε για 3 ώρες, περίπου.

Βγάζουμε τη γάστρα από τον φούρνο, ανοίγουμε και μεταφέρουμε τις φέτες του κρέατος σε μια πιατέλα.

Περνάμε όλα τα υπόλοιπα υλικά από το σουρωτήρι, πιέζοντας τα, να βγάλουν όλη τους την ουσία.

Περιχύνουμε το οσομπούκο με τη σάλτσα και σερβίρουμε.