Συνταγή για ούρφα κεμπάπ με πρόβειο κιμά

Δύο είναι τα διάσημα κεμπάπ της Ανατολής, το Άδανα κεμπάπ, που είναι καυτερό και το Ούρφα κεμπάπ.

Το τελευταίο, το δοκίμασαν στο Λευκό παλάτι του Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός και οι υπουργοί που τον συνόδευσαν στο επίσημο ταξίδι του στην Άγκυρα.

Γίνεται με πρόβειο κιμά, που μπορούμε να παραγγείλουμε στον χασάπη μας, γίνεται, όμως και με αρνίσιο κιμά ή ανάμεικτο με μοσχαρίσιο.

Είναι αρωματισμένο με κύμινο, κόλιανδρο, μαύρο πιπέρι και κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης.

Ο κιμάς πρέπει να είναι πολύ κρύος, πριν ζυμώσουμε και θέλει υπομονή στο δούλεμα των υλικών και αναμονή στο ψυγείο να σταθεί και να γίνει μια κολλώδης «λάσπη».

Ούρφα κεμπάπ

Υλικά:

1500 γρ. κιμάς πρόβειος ή αρνίσιος με λίπος (ή μισός αρνίσιος + μισός μοσχαρίσιος)

2 μέτρια κρεμμύδια, τριμμένα με τα υγρά τους

φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος για το σερβίρισμα

1 μεγάλη πιπεριά Φλωρίνης τριμμένη με τα υγρά της (χωρίς τη φλούδα)

1 κ.γ. κόλιανδρο σκόνη

1 κ.γ. κύμινο σκόνη

αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

μερικές ντομάτες για το σερβίρισμα και πίτες για σουβλάκι

Εκτέλεση:

Παγώνουμε στην κατάψυξη τον κιμά για 1 ώρα πριν το ζύμωμα. Θέλουμε να είναι πολύ κρύος.

Τον βάζουμε σε μεγάλο μπολ μαζί με το ψιλοτριμμένο κρεμμύδι και την τριμμένη πιπεριά και τα δύο με τα υγρά τους, γιατί θα χρειαστούμε την υγρασία.

Στη συνέχεια ρίχνουμε, σε δόσεις τα καρυκεύματα και το αλατοπίπερο, ζυμώνοντας καλά.

Βάζουμε τον κιμά στο ψυγείο σκεπασμένο με μεβράνη για όλο το βράδυ και αν θέλουμε κάνουμε και 1-2 ενδιάμεσα ζυμώματα.

Πλάθουμε 12 μακρόστενα κεμπάπ και τα περνάμε σε μικρές σούβλες.

Ψήνουμε τα κεμπάπ σε γκριλ, σε τηγάνι, ή σε σχάρα πάνω σε κάρβουνα μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα και να ψηθούν εσωτερικά.

Σερβίρουμε ζεστά με ψητές ντομάτες και ψημένες πίτες.