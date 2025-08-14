Συνταγή για παραδοσιακές μελιτζάνες ιμάμ ή ιμάμ μπαϊλντί

Πρόκειται για ένα φαγητό που έφεραν στην Ελλάδα οι Μικρασιάτες, μετά την καταστροφή. Ο τίτλος του σημαίνει «ο ιμάμης λιποθύμησε», για κάποιο λόγο που είναι αστικός μύθος.

Είτε γιατί τον λίγωσε η μυρωδιά του φαγητού, που ετοίμαζε αλλόθρησκη μαγείρισσα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, είτε γιατί έμαθε πόσο λάδι απαιτεί η συνταγή αυτή, είτε γιατί έφαγε τόσο πολύ που λιποθύμησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αλήθεια που μας αφορά, είναι ότι πρόκειται για ένα καλοκαιρινό πιάτο που δοξάζει τη μελιτζάνα και σε συνδυασμό με τα κρεμμύδια και τα μπαχαρικά, αφήνει μια γεύση μοναδική.

Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ότι οι μελιτζάνες τηγανίζονται, σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο.

Το φαγητό δεν θα είναι το ίδιο αν τις ψήσουμε, οπότε αν δεν θέλουμε να βαρύνουμε δεν θα σερβίρουμε το φαγητό αυτό, αργά το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μελιτζάνες ιμάμ

Υλικά:

8 μελιτζάνες τσακώνικες, μεγάλες

αλάτι και ξύδι για τις μελιτζάνες

4 σκελίδες σκόρδο, σπασμένες

800 γρ. κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

500 γρ. ντομάτα κονκασέ + 2 ντομάτες, σε φέτες

1/2 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1/2 κ.γ. ζάχαρη καστανή

1/2 κ.γ. μπούκοβο

150 ml ελαιόλαδο + επιπλέον για το τηγάνισμα

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Χαράζουμε τις μελιτζάνες κατά μήκος στη μέση, χωρίς να αφαιρέσουμε το κοτσάνι και χωρίς να τις ανοίξουμε στα δύο. Αφαιρούμε τυχόν χτυπήματα στη φλούδα και τις βάζουμε σε μπολ με 2 λίτρα νερό και 2 κουταλιές της σούπας αλάτι και 2 κουταλιές ξύδι για 30 λεπτά.

Ύστερα τις ξεπλένουμε και τις στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας.

Βάζουμε σε βαθύ τηγάνι ελαιόλαδο (περίπου 1 εκ. από τη βάση) και το ζεσταίνουμε καλά. Ρίχνουμε τις μελιτζάνες και τσιγαρίζουμε μέχρι να μαλακώσουν και να χρυσίσουν. Τις βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας, να στραγγίξουν από το περιττό λάδι.

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σπασμένο σκόρδο για 8-10 δευτερόλεπτα, ίσα ίσα να βγάλει το άρωμά του. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και σοτάρουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαραθούν. Ρίχνουμε τις ντομάτες, τον μαϊντανό, τη ζάχαρη, το μπούκοβο και αλατοπίπερο. Ρίχνουμε μισό φλυτζάνι νερό και μαγειρεύουμε χωρίς καπάκι για 15 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα. Βγάζουμε τα σκόρδα, τα λιώνουμε με το πιρούνι και τα ξαναβάζουμε στη σάλτσα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Βάζουμε τις μελιτζάνες σε ταψί κοντά η μία στην άλλη.

Τις γεμίζουμε, με σάλτσα, πιέζοντας, στο σημείο όπου τις χαράξαμε. Βάζουμε από πάνω τις φέτες ντομάτας, ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε στο ταψί 1/2 φλιτζάνι νερό.

Ψήνουμε για 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν οι φέτες ντομάτας.