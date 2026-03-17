Συνταγή για παραδοσιακή καρυδόπιτα με φρυγανιά

Από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά, σιροπιαστά, γλυκά, η καρυδόπιτα.

Στη δική μας οικογένεια, την φτιάχνουμε ακόμη και στα γενέθλια, στη θέση της τούρτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η συγκεκριμένη, δεν έχει αλεύρι, αλλά φρυγανιά.

Έχει όμως όλα τα αρώματα που μας γοητεύουν σε κάθε μπουκιά.

Tip: σιροπιάζουμε σιγά σιγά, για να «ρουφήξει» το γλυκό μας όλο το σιρόπι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρυδόπιτα με φρυγανιά

Υλικά:

4 φλ. χοντροκομμένη καρυδόψιχα

2 φλ. φρυγανιά

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. γαρίφαλο

1 κ.γ. μοσχοκάρυδο

2 κ.γ. κανέλα

200 γρ. βούτυρο γάλακτος

1 φλ. ζάχαρη

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1/2 φλ. κονιάκ

7 αυγά χωρισμένα(κρόκος – ασπράδι)

πρέζα αλάτι

Για το σιρόπι:

2½ φλ. ζάχαρη

2½ φλ. νερό

1 βανιλίνη

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

1/3 φλ. κονιάκ

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ όλα τα στερεά υλικά – καρύδι, φρυγανιά, κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάρυδο και μπέικιν πάουντερ.

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ, το βούτυρο με τη ζάχαρη και χτυπάμε για 6´-7´.

Μόλις γίνει σαν κρέμα προσθέτουμε, έναν – έναν, τους κρόκους.

Ρίχνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και το κονιάκ.

Ενσωματώνουμε στο μείγμα των αυγών, όλα τα στερεά υλικά, με λαστιχένια σπάτουλα.

Χτυπάμε τα ασπράδια με μια πρέζα αλάτι σε μαρέγκα, μέχρι να σχηματίσουν απαλές κορυφές.

Ρίχνουμε 3 κουταλιές χτυπημένο ασπράδι στο μείγμα κι ανακατεύουμε.

Ανακατεύουμε και τα υπόλοιπα χτυπημένα ασπράδια, απαλά με λαστιχένια σπάτουλα.

Βουτυρώνουμε ένα στρογγυλό ταψί.

Αδειάζουμε το μείγμα και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Ψήνουμε την καρυδόπιτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για 40΄ και αφήνουμε να κρυώσει καλά.

Ετοιμάζουμε το σιρόπι, βράζοντας όλα τα υλικά του για 3΄.

Αφήνουμε το σιρόπι να σταθεί για 10 λεπτά, πάνω στο σβηστό μάτι.

Χαράζουμε σε κομμάτια και περιχύνουμε το κρύο γλυκό με το ζεστό σιρόπι, κουταλιά-κουταλιά.

Αφήνουμε να «τραβήξει» καλά και σερβίρουμε με παγωτό ή λιωμένη σοκολάτα.