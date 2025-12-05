Συμβαίνει τώρα:
Tasteit

Συνταγή για «πάστα» bitter σοκολάτα χωρίς ζάχαρη

Με υλικό έκπληξη
Πάστα bitter χωρίς ζάχαρη
Πάστα bitter χωρίς ζάχαρη
Ηλιάνα Σκιαδά

Αυτό το γλυκό είναι για όσους αγαπούν τη σοκολάτα και πιο πολύ την σκούρα σοκολάτα.

Δεν έχει ιδιαίτερη γλυκύτητα και γίνεται με τρία υλικά, εκτός της επικάλυψης.

Το υλικό έκπληξη είναι τα μήλα, που αναμειγνύονται πολτοποιημένα, με κακάο και φυστικοβούτυρο.

Αν εσείς θέλετε να είναι τα γλυκά σας, πολύ γλυκά, τότε μπορείτε να προσθέσετε, 1-2 κουταλιές της σούπας σιρόπι αγαύης ή μέλι, στο μείγμα.

Για την επικάλυψη, μπορείτε να αναζητήσετε στην αγορά, κουβερτούρα με stevia, για να γίνει εντελώς “clean” το γλυκάκι σας.

«Πάστα» bitter σοκολάτα

Υλικά:

  • 2 μεγάλα μήλα (350γρ.) πολτοποιημένα
  • 100 γρ. φυστικοβούτυρο
  • 70 γρ. κακάο

Για την επικάλυψη:

  • 50 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
  • 3 κ.σ. γάλα

Εκτέλεση:

Πολτοποιούμε στο μούλτι τα μήλα.

Αδειάζουμε τον πολτό μήλου σε ένα μπολ και ανακατεύουμε τα υπόλοιπα υλικά.

Τοποθετούμε το μίγμα σε ένα μικρό πυρέξ, που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. (τα υλικά αυτά δίνουν περίπου 2 μεγάλα κομμάτια.

Ψήνουμε στους 180 βαθμούς κελσίου για 30 λεπτά.

Αφού κρυώσει, λιώνουμε την κουβερτούρα με το γάλα και απλώνουμε στην επιφάνεια.

Μπορούμε να σερβίρουμε σκέτο, ή με τριμμένους ξηρούς καρπούς, φρούτα ή παγωτό χωρίς ζάχαρη. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
141
102
52
50
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo