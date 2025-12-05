Συνταγή για «πάστα» bitter σοκολάτα χωρίς ζάχαρη

Αυτό το γλυκό είναι για όσους αγαπούν τη σοκολάτα και πιο πολύ την σκούρα σοκολάτα.

Δεν έχει ιδιαίτερη γλυκύτητα και γίνεται με τρία υλικά, εκτός της επικάλυψης.

Το υλικό έκπληξη είναι τα μήλα, που αναμειγνύονται πολτοποιημένα, με κακάο και φυστικοβούτυρο.

Αν εσείς θέλετε να είναι τα γλυκά σας, πολύ γλυκά, τότε μπορείτε να προσθέσετε, 1-2 κουταλιές της σούπας σιρόπι αγαύης ή μέλι, στο μείγμα.

Για την επικάλυψη, μπορείτε να αναζητήσετε στην αγορά, κουβερτούρα με stevia, για να γίνει εντελώς “clean” το γλυκάκι σας.

«Πάστα» bitter σοκολάτα

Υλικά:

2 μεγάλα μήλα (350γρ.) πολτοποιημένα

100 γρ. φυστικοβούτυρο

70 γρ. κακάο

Για την επικάλυψη:

50 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

3 κ.σ. γάλα

Εκτέλεση:

Πολτοποιούμε στο μούλτι τα μήλα.

Αδειάζουμε τον πολτό μήλου σε ένα μπολ και ανακατεύουμε τα υπόλοιπα υλικά.

Τοποθετούμε το μίγμα σε ένα μικρό πυρέξ, που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. (τα υλικά αυτά δίνουν περίπου 2 μεγάλα κομμάτια.

Ψήνουμε στους 180 βαθμούς κελσίου για 30 λεπτά.

Αφού κρυώσει, λιώνουμε την κουβερτούρα με το γάλα και απλώνουμε στην επιφάνεια.

Μπορούμε να σερβίρουμε σκέτο, ή με τριμμένους ξηρούς καρπούς, φρούτα ή παγωτό χωρίς ζάχαρη.