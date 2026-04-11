Συνταγή για πασχαλινό γλυκό ψωμί της Αγάπης

Πιο πολύ σαν το ιταλικό πανετόνε, παρά σαν τσουρέκι, αυτό το γλυκό ψωμί.

Είναι πλούσιο, αρωματικό μαλακό ψωμί, με ξερά φρούτα και καρύδια, ιδανικό για πρωινό ή ως γλυκό σνακ.

Στόχος μας είναι να πετύχουμε αφράτη δομή με ελαστική ψίχα, χάρη στο σωστό ζύμωμα και με πλούσια γεύση από το βούτυρο και τα αποξηραμένα φρούτα.

Το παρασκεύασμα αυτό έχει στάδια και θέλει υπομονή και πολλή αγάπη, ίσως γι’ αυτό λέγεται και ψωμί της Αγάπης.

Ίσως πάλι επειδή το φτιάχνουμε το Πάσχα, που θεωρείται γιορτή της αγάπης.

Το ψωμί της Αγάπης

Υλικά (για 1 ψωμί):

600 γρ. αλεύρι για τσουρέκι

1 κ.γ. αλάτι

2 κ.γ. ξηρή μαγιά

2 αυγά (σε θερμοκρασία δωματίου)

60 γρ. ζάχαρη

200 ml χλιαρό νερό

200 ml χλιαρό γάλα

100 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

100 γρ. σταφίδες (προαιρετικά μουλιασμένες σε λίγο ρούμι ή κονιάκ και στραγγισμένες)

100 γρ. αποξηραμένα βερίκοκα, ψιλοκομμένα

100 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα

Για επάλειψη:

1 κρόκος αυγού

2 κ.σ. γάλα

Εκτέλεση:

Σε μπολ διαλύουμε τη μαγιά με το χλιαρό νερό και 1 κουταλάκι από τη ζάχαρη. Αφήνουμε 5–10 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί.

Σε μεγάλο μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, προσθέτουμε το αλάτι και την υπόλοιπη ζάχαρη.

Κάνουμε λάκκο στο κέντρο και ρίχνουμε την μαγιά, το χλιαρό γάλα και τα αυγά.

Αναμιγνύουμε με κουτάλα μέχρι να σχηματιστεί ζύμη.

Μεταφέρουμε τη ζύμη σε επιφάνεια εργασίας και ζυμώνουμε 8–12 λεπτά (ή στο μίξερ με γάντζο 6–8 λεπτά) μέχρι να γίνει ελαστική και λεία.

Προσθέτουμε σταδιακά το μαλακό βούτυρο, ζυμώνοντας μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως και η ζύμη να αποσπάται από τα τοιχώματα.

Τοποθετούμε τη ζύμη σε ελαφρώς λαδωμένο μπολ, σκεπάζουμε με μεμβράνη ή πετσέτα και αφήνουμε σε ζεστό σημείο για 1½ ώρα ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Ξεφουσκώνουμε απαλά τη ζύμη και ανοίγουμε ελαφρά. Βάζουμε τις σταφίδες, ψιλοκομμένα βερίκοκα και ζυμώνουμε ελαφρά ώστε να ενσωματωθούν ομοιόμορφα.

Πλάθουμε σε καρβέλι ή τοποθετούμε σε φόρμα ψωμιού/τσουρεκιού. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να φουσκώσει ξανά για 60 λεπτά μέχρι να φουσκώσει σχεδόν στο διπλάσιο.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175–180°C (160–170°C με αέρα).

Χτυπάμε τον κρόκο με το γάλα και αλείφουμε την επιφάνεια προσεκτικά. Ψήνουμε 40-45 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος) μέχρι να ροδίσει καλά και, αν χρειάζεται, καλύπτουμε με λαδόκολλα στο τέλος για να μην πάρει υπερβολικό χρώμα.

Ελέγχουμε με οδοντογλυφίδα — πρέπει να βγαίνει καθαρή.

Αφήνουμε να κρυώσει σε σχάρα τουλάχιστον 20–30 λεπτά πριν κόψουμε, ώστε να σταθεροποιηθεί η ψίχα.