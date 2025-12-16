Συνταγή για πατατόπιτα νηστίσιμη με φύλλο κρούστας σε ρολό

Αυτή η πατατόπιτα είναι φανταστική για το γιορτινό μας τραπέζι, ειδικά αν έχουμε στην παρέα, χορτοφάγους.

Είναι ελαφριά και νόστιμη και συνοδεύει, εύκολα, όλα τα κυρίως πιάτα.

Τα vegan προϊόντα, είναι εύκολο να τα βρούμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ.

Τα φυτικά τυριά και η μαγιονέζα, δίνουν ακόμη πιο πλούσια γεύση.

Μπορούμε να σερβίρουμε την πατατόπιτα, ζεστή ή κρύα.

Πατατόπιτα νηστίσιμη

Υλικά:

1 κιλό πατάτες

7 φύλλα κρούστας

4 κ.σ. μαγιονέζα vegan

1 κ.σ. μουστάρδα

100 γρ. vegan τυρί, τριμμένο

3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο

100 γρ. ελαιόλαδο

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες σε κυβάκια.

Τις βράζουμε σε αλατισμένο νερό, μέχρι να μαλακώσουν εντελώς.

Τις σουρώνουμε και τις αφήσουμε να κρυώσουν ελαφρώς.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα και βάζουμε τη σχάρα στη μεσαία θέση.

Πατάμε τις πατάτες καλά με ένα πιρούνι.

Ρίχνουμε το τυρί, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον άνηθο, τη μαγιονέζα, το αλάτι, το πιπέρι και ανακατεύουμε.

Απλώνουμε τα φύλλα κρούστας στον πάγκο, με τη μεγάλη πλευρά παράλληλη με το σώμα μας. Λαδώνουμε κάθε φύλλο.

Τοποθετούμε μοιρασμένη τη γέμιση σε κάθε φύλλο, στη μακριά πλευρά, τυλίγουμε και στρίβουμε σε σχήμα «σαλιγκάρι».

Σε μεγάλο στρογγυλό ταψί, απλώνουμε λαδόκολλα.

Τοποθετούμε το πρώτο σφιχτό σαλιγκάρι στο κέντρο και συνεχίζουμε από την άκρη του, να τυλίγουμε γύρω του, το επόμενο γεμισμένο, ρολαρισμένο φύλλο.

Συνεχίζουμε, ώσπου να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο σαλιγκάρι.

Αλείφουμε την πίτα με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, με πινέλο.

Ψήνουμε για 40-45 λεπτά και την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά, πριν την κόψουμε.