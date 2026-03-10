Tasteit

Συνταγή για πικάντικα νουντλς με τηγανητό αυγό

Νοστιμιά του 5λεπτου
Νoodles με αυγό τηγανητό
Ηλιάνα Σκιαδά

Σκεφτείτε την «τσουχτή» Μανιάτικη μακαρονάδα με ασιατικό face lift.

Ένα γρήγορο πιάτο με εντάσεις, που ξυπνάει τις αισθήσεις — αβγό με νιφάδες τσίλι, πάνω σε νούντλς.

Μπορεί να είναι «μάτι» τηγανητό ή ποσέ.

Σερβίρουμε με φρέσκα κρεμμυδάκια, σάλτσα σόγιας και σησαμέλαιο.

Μπορεί να φτιάχνεται σε λίγα λεπτά αλλά μένει στη μνήμη, για πολύ περισσότερο.

Πικάντικα νουντλς με αυγό μάτι

Υλικά:

  • 2 αυγά 
  • 3 κ.σ. ελαιόλαδο 
  • 1 κ.γ. νιφάδες μπούκοβο 
  • 1 κ.γ. σάλτσα σόγιας, για σερβίρισμα
  • 1 κ.γ. σησαμέλαιο, για σερβίρισμα
  • 160 γρ. νούντλς
  • φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και τις νιφάδες μπούκοβο και ζεσταίνουμε για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να βγάλουν άρωμα.

Σπάμε τα αυγά στο τηγάνι πάνω στο πικάντικο λάδι. Μαγειρεύουμε όπως μας αρέσουν μαλακά ή πιο σφιχτά — και αλατοπιπερώνουμε.

Ετοιμάζουμε τα νούντλς σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και τα στραγγίζουμε.

Τοποθετούμε τα νούντλς σε πιάτα, βάζουμε πάνω τα τηγανητά αυγά και προσθέτουμε μερικές σταγόνες σάλτσας σόγιας και λίγες σταγόνες σησαμέλαιου.

Γαρνίρουμε με ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια και σερβίρουμε αμέσως.

