Συνταγή για πικάντικο χταπόδι «αραμπιάτι»

Μετά τις θυμωμένες πένες, ελάτε να γνωρίσετε το θυμωμένο χταπόδι.

Μια συνταγή από την περιοχή της Απουλίας, στην Ιταλία, όπου ο θυμός τους, από ότι φάιενται, γίνεται ιδιαίτερα δημιουργικός στην κουζίνα.

Τον κάνουν πικάντικη σάλτσα και νόστιμα εδέσματα.

Το χταπόδι αυτό, βγαίνει καυτερό και με ιδιαίτερη νοστιμιά από τις αντζούγιες που βάζουμε στη σάλτσα.

Μπορεί να σερβιριστεί ως μεζές ή κυρίως πιάτο με ρύζι ή ζυμαρικά.

Χταπόδι αραμπιάτι

Υλικά:

1 κιλό χταπόδι

4 κ.σ. ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

2 πιπεριές τσίλι ολόκληρες

2 φιλέτα αντζούγιας ψιλοκομμένα

2 κ.σ. κάπαρη

3 ντομάτες μέτριες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες

1 κούπα λευκό ξηρό κρασί

αλάτι – πιπέρι

2 κ.γ. ζάχαρη

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και πλένουμε το χταπόδι. Το ρίχνουμε μέσα σε νερό που κοχλάζει και το ζεματάμε για ένα λεπτό.

Το κόβουμε με μπουκιές. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κομμάτια του χταποδιού.

Ρίχνουμε το σκόρδο, τις αντζούγιες, τις πιπεριές και την κάπαρη.

Μόλις αρχίζει να παίρνει χρώμα το σκόρδο, προσθέτουμε τις ντομάτες, το κρασί, το αλατοπίπερο και τη ζάχαρη.

Βάζουμε νερό, τόσο όσο να σκεπαστεί το χταπόδι και σιγοβράζουμε για 1 ώρα με σκεπασμένη την κατσαρόλα.

Στο τέλος προσθέτουμε τον μαϊντανό.