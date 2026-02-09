Tasteit

Συνταγή για πουγκάκια με κοτόπουλο, πέστο και μοτσαρέλα

Σε φύλλο κρούστας
Two spinach and ricotta filo pastry parcels. Crisp and flaky filo pastry that has been brushed with butter for a golden finish - studio shot
Ηλιάνα Σκιαδά

Μαγικές αλχημείες τραγανότητας και γεύσης, αυτά τα ντελικάτα πουγκάκια.

Γεμίζονται με κοτόπουλο, πέστο και μοτσαρέλα και συνδυάζουν την ζεστή, αρωματική γέμιση με τραγανό φύλλο κρούστας.

Η φρεσκάδα του πέστο και ο χυμός του λεμονιού ισορροπούν την κρεμώδη μοτσαρέλα, ενώ το θυμάρι δίνει μεσογειακό άρωμα.

Με σωστό ψήσιμο τα πουγκάκια γίνονται χρυσαφένια εξωτερικά και ρευστά μέσα.

Είναι ιδανικά ως ορεκτικό ή συνοδευτικό σε μπουφέ.

Πουγκάκια με κοτόπουλο, πέστο και μοτσαρέλα

Υλικά:

  • 6 φύλλα κρούστας
  • 700 γρ. στήθος κοτόπουλο, κομμένο σε μικρά κυβάκια
  • 1 κ.σ. φυλλαράκια θυμάρι, ψιλοκομμένα
  • ξύσμα από 1 λεμόνι
  • 2 κ.σ. πέστο βασιλικού
  • 250 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη
  • 100 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
  • αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο ταψί στρώνοντας λαδόκολλα.

Ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα κυβάκια κοτόπουλου, αλατοπιπερώνουμε και τα σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα και να ψηθούν σχεδόν πλήρως (περίπου 6–8 λεπτά).

Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και αφήνουμε το κοτόπουλο να κρυώσει ελαφρώς.

Αναμιγνύουμε σε μεγάλο μπολ το ψημένο κοτόπουλο με το πέστο βασιλικού, το ψιλοκομμένο θυμάρι, το ξύσμα από το λεμόνι, την τριμμένη μοτσαρέλα, την τριμμένη παρμεζάνα και αλατοπίπερο.

Λαδώνουμε και κόβουμε κάθε φύλλο κρούστας σε δύο ή τέσσερα ανάλογα με το μέγεθος που θέλουμε για τα πουγκάκια. Τοποθετούμε δύο κομμάτια φύλλου το ένα πάνω στο άλλο και τοποθετούμε 1 ή 2 κουταλιές από τη γέμιση στο κέντρο, ανάλογα με το μέγεθος που κόψαμε το φύλλο.

Διπλώνουμε ή μαζεύουμε τις άκρες προς τα μέσα σχηματίζοντας πουγκί και σφραγίζουμε καλά, αλείφοντας με ελάχιστο ελαιόλαδο την επιφάνεια για χρυσαφένια όψη.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλα τα φύλλα.

Τοποθετούμε τα πουγκάκια στο ταψί και ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 15–20 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν και να λιώσει η μοτσαρέλα στο εσωτερικό.

Βγάζουμε, αφήνουμε να σταθούν 2–3 λεπτά και σερβίρουμε ζεστά, προαιρετικά με λίγο επιπλέον πέστο, ως ντιπ.

Tasteit
