Συνταγή για πουρέ από ρέβα και πατάτα

Όπως έχετε παρατηρήσει, αν βλέπετε Masterchef, ή αν κερνάτε τον εαυτό σας σε ακριβά εστιατόρια, οι πουρέδες, παίζουν καταλυτικό ρόλο σε ένα πιάτο.

Τα περισσότερα λαχανικά, μπορούν να γίνουν βελούδινος πουρές και να συνοδεύσουν κρέας, πουλερικό ή ψάρι.

Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι ανάγκη να περιοριζόμαστε γευστικά, μόνο στην κλασική πατάτα.

Μπορούμε να φτιάξουμε πουρέ από καρότα, σελινόριζα, γογγύλια ή ρέβα, γλυκοπατάτα, πράσο, ή από έναν συνδυασμό υλικών.

Το βούτυρο δένει τον πουρέ μας και τα αρωματικά, τον διαφοροποιούν και τον προσαρμόζουν κάθε φορά, στην πρωτεΐνη, την οποία θα πλαισιώσει.

Πουρές από ρέβα και πατάτα

Υλικά:

500 γρ. ρέβα καθαρισμένη χοντροκομμένη

2 μέτριες πατάτες καθαρισμένες χοντροκομμένες

1/4 της κούπας φρέσκο χυμό πορτοκαλιού

1 κ.γ. καστανή ζάχαρη

1/2 κ.γ. τζίντζερ σκόνη

4 κ.σ. βούτυρο λιωμένο

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τη ρέβα και τις πατάτες σε αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν, 15-20 λεπτά. Στραγγίζουμε.

Πολτοποιούμε στο μπλέντερ και αδειάζουμε στην κατσαρόλα όπου έβρασαν.

Ρίχνουμε τον χυμό, τη ζάχαρη, το τζίντζερ, το βούτυρο και το αλατοπίπερο.

Ανακατεύουμε και σερβίρουμε αμέσως.