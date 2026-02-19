Συνταγή για ψαρονέφρι με εύκολη σάλτσα κρασιού

Το χοιρινό φιλέτο είναι από τα εύκολα και οικονομικά κομμάτια κρέατος που μπορούμε να ετοιμάσουμε στα γρήγορα.

Για το καθημερινό τραπέζι, αλλά και για μια πιο ειδική κατάσταση.

Αυτό που σίγουρα χρειάζεται το συγκεκριμένο κομμάτι είναι η σάλτσα.

Και με αυτή τη συνταγή φτιάχνουμε μια βασική, αλλά νόστιμη σάλτσα, μέσα στο ίδιο τηγάνι που θα ψήσουμε το κρέας.

Σερβίρουμε με πουρέ κλασικό ή σελινόριζας.

Ψαρονέφρι με σάλτσα κρασιού

Υλικά:

400 γρ ψαρονέφρι κομμένο σε φέτες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. βούτυρο φρέσκο

1 σκελίδα σκόρδο (ολόκληρη)

3/4 κούπας ξηρό λευκό κρασί

ξύσμα από 1/2 λεμόνι

1/2 κούπα ζωμό βοδινού

φυλλαράκια από φρέσκο θυμάρι

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Βάζουμε στο τηγάνι το ελαιόλαδο και το βούτυρο σε δυνατή φωτιά, για να σοτάρουμε το κρέας, που έχουμε αλατοπιπερώσει και από τις δύο πλευρές, μέχρι να πάρει χρώμα.

Βγάζουμε σε πιάτο και αφήνουμε στην άκρη.

Στο ίδιο τηγάνι, βάζουμε το σκόρδο, το κρασί, το ξύσμα λεμονιού και τον ζωμό, ξύνοντας τον πάτου του τηγανιού.

Βράζουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Αφαιρούμε το σκόρδο επιστρέφουμε το κρέας στο τηγάνι με τη σάλτσα και πασπαλίζουμε φρέσκο θυμάρι.