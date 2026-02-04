Συνταγή για ψωμί σίκαλης με καρύδια στη φόρμα

«Σκλάβος στη σίκαλη», για πάντα, πρέπει να είμαι, αν θέλω να κρατώ τον γλυκαιμικό μου δείκτη χαμηλά.

Να επιλέγω, δηλαδή, ψωμί που φτιάχνεται με άλευρα από σίκαλη και δίκκοκο στάρι.

Και επειδή δεν είναι εύκολο να βρεις πάντα, τέτοια ψωμιά, σας έχω τον τρόπο να τα φτιάξετε στο σπίτι για να μην στερείστε τον υγιεινό άρτο, τον επιούσιο.

Είναι βασισμένος σε συνταγή της αγαπημένη Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, από την οποία έχω παραλείψει τον γλυκάνισο και το σουσάμι της επικάλυψης.

Τα καρύδια δίνουν ενδιαφέρουσα υφή και δίνουν πιο πλούσιο και θρεπτικό ψωμί.

Ψωμί σίκαλης με καρύδια στη φόρμα

Υλικά:

700 γρ. αλεύρι σίκαλης

300 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης από δίκοκκο σιτάρι

1 φακελάκι (20 γρ.) ξηρό προζύμι

1 κ.σ. (κοφτό) αλάτι

1 κ.σ. ζάχαρη

100 γρ. καρύδι ψιλοκομμένο

650 γρ. νερό χλιαρό

ελαιόλαδο για το ταψί

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε σε μεγάλη λεκάνη, τα δύο άλευρα, το ξηρό προζύμι, το αλάτι, το καρύδι και τη ζάχαρη.

Ρίχνουμε το χλιαρό νερό και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα, όχι με το χέρι, μέχρι να γίνει κολλώδες το ζυμάρι.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη το μπολ και αφήνουμε τη ζύμη για 2 ώρες να φουσκώσει λίγο.

Λαδώνουμε μια φόρμα για κέικ (μακρόστενη).

Βρέχουμε τα χέρια μας και απλώνουμε τη ζύμη στη φόρμα.

Λαδώνουμε την επιφάνεια και αφήνουμε το ψωμί για μια ώρα περίπου, να πάρει λίγο ύψος.

Ύστερα χαράζουμε την επιφάνεια και ραντίζουμε με λίγο νερό και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200°C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για 45 λεπτά.

Βγάζουμε το ψωμί από τη φόρμα, το ακουμπάμε ανάποδα στη σχάρα του φούρνου και ψήνουμε για 10 λεπτά, ακόμα, ώστε να στεγνώσει καλά η βάση του.