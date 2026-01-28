Συνταγή για ρεβίθια με γλυκοπατάτες σε σάλτσα κάρι

Πιάτο για χορτοφάγους αλλά και για όσους αγαπούν τις εντάσεις.

Το κλειδί της γεύσης σε αυτό το πιάτο είναι η ένταση που δίνει τη πάστα κόκκινου κάρι, την οποία βρίσκουμε τα ασιατικά μαγαζιά με τρόφιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ποσότητα της πάστας, ρυθμίζει το πόσο καυτερό και έντονο θα είναι το αποτέλεσμα.

Eκτός από ρεβίθια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι άλλο όσπριο μας αρέσει ή μας έχει περισσέψει από την προηγούμενη.

Σερβίρουμε με ρύζι ατμού και φρέσκο κόλιανδρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρεβίθια με γλυκοπατάτες σε σάλτσα κάρι

Υλικά:

4 κ.σ. φυτικό λάδι

1 κ.γ. σκόνη κόλιανδρο

1 κ.γ. σκόνη κύμινο

2 κρεμμύδια σε φέτες

1 σκελίδα σκόρδο

3 γλυκοπατάτες σε μπουκιές (2 άσπρες και 1 κόκκινη)

1 κ.σ. πάστα κόκκινο κάρι

1 κόκκινη πιπεριά σε καρέ

1 καρότο με καρέ

2 φλιτζάνια βρασμένα ρεβίθια

1 κ.γ. τριμμένο φρέσκο τζίντζερ

1 κονσέρβα ολόκληρα ντοματάκια

1 κονσέρβα κρέμα καρύδας άγλυκη

αλάτι-πιπέρι

φρέσκος κόλιανδρος ψιλοκομμένος

φρέσκο λάιμ σε φέτες για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Βράζουμε κατά το ήμισυ τις γλυκοπατάτες σε αλατισμένο νερό (5 λεπτά).

Τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε στην άκρη.

Ζεσταίνουμε το φυτικό λάδι στο τηγάνι και σοτάρουμε το κρεμμύδι.

Συνεχίζουμε με το σκόρδο, το τζίντζερ, την πιπεριά, το καρότο, τις βρασμένες γλυκοπάτατες, την πάστα κάρυ, τα μπαχαρικά, τις ντομάτες, τα ρεβίθια και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε την κρέμα καρύδας και λίγο νερό ή ζωμό.

Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζουμε για λίγα λεπτά.

Σερβίρουμε ρύζι μπασμάτι ατμού, φρέσκο κόλιανδρο και φέτες λάιμ.