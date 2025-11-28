Συνταγή για ριζότο φούρνου με κολοκύθα και καπνιστή πανσέτα

Ο χειμώνας ζητάει πιάτα που χαρίζουν θαλπωρή και ζεστασιά.

Το ριζότο είναι το κατεξοχήν, για μένα, πιάτο, φροντίδας και «νοιαξίματος».

Τα υλικά «παίζουν» ανά εποχή. Φερ’ ειπείν ο χειμώνας σηκώνει πιο βαριά, θερμιδικά, υλικά, όπως η καπνιστή πανσέτα.

Η καπνιστή πανσέτα, τώρα «παντρεύεται» πολύ αρμονικά με τη γεύση της κίτρινης κολοκύθας.

Και όλα αυτά μαζί, ψήνονται στον φούρνο, μέσα σε κρασί, ζωμό, βούτυρο και φρέσκα μυρωδικά. Ποιήση.

Ριζότο στον φούρνο με κολοκύθα και καπνιστή πανσέτα

Υλικά:

120 γρ. καπνιστή πανσέτα σε κύβους

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1/2 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

10 φρέσκα φύλλα φασκόμηλου, ψιλοκομμένα

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο θυμάρι

300 γρ. ρύζι arborio

1 μικρή κολοκύθα butternut, ξεφλουδισμένη, χωρίς σπόρους και κομμένη σε κύβους

1,2 λίτρα ζωμό κοτόπουλου

120 ml λευκό ξηρό κρασί

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα και έξτρα για γαρνίρισμα

1 γεμάτη κ.σ. τυρί κρέμα (προαιρετικά) για το σερβίρισμα

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο και επιπλέον για γαρνίρισμα

χυμός από 1 λεμόνι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου.

Σε ένα τηγάνι κατάλληλο για φούρνο, που να έχει και καπάκι το οποίο να εφαρμόζει καλά, βάζουμε την πανσέτα και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανή, περίπου 8 λεπτά.

Την βγάζουμε σε ένα πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας για να στραγγίξει.

Στο τηγάνι όπου έμεινε το λίπος της πανσέτας, βάζουμε το βούτυρο να λιώσει.

Σε αυτό, σοτάρουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι, μέχρι να γίνουν διάφανα, περίπου 4 λεπτά.

Προσθέτουμε το φασκόμηλο, το θυμάρι και το ρύζι και ανακατεύουμε να λαδωθούν.

Ρίχνουμε την κολοκύθα, τον ζωμό και το κρασί αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε.

Σκεπάζουμε με το καπάκι και βάζουμε στον φούρνο, μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά και να μαλακώσει το ρύζι, για περίπου 50 λεπτά.

Μόλις το βγάλουμε από τον φούρνο, προσθέτουμε την παρμεζάνα, τον μαϊντανό και το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει το ριζότο κρεμώδες.

Ρίχνουμε τα τραγανά κομμάτια καπνιστής πανσέτας και σερβίρουμε με φρέσκο μαϊντανό και λίγη ακόμη παρμέζανα. Αν θέλουμε να είναι ακόμη πιο κρεμώδες, σερβίρουμε με μια κουταλιά φρέσκο τυρί κρέμα, σε κομμάτια.