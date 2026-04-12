Συνταγή για ριζότο με γαρίδες, αβοκάντο και λάιμ

Οι πιο τυπολάτρεις θα έχουν ενστάσεις αν μπορούμε να ονομάσουμε το φαγητό αυτό, ριζότο, αφού δεν έχει ούτε βούτυρο, ούτε τυρί.

Εμείς είμαστε όμως, πεπεισμένοι να φτιάξουμε ένα ριζότο με γαρίδες που συνδυάζει την κρεμώδη υφή του ρυζιού καρολίνα με γαρίδες και αβοκάντο.

Αυτό θα επιτευχθεί βγάζοντας το άμυλο του ρυζιού σιγά‑σιγά, με συνεχές ανακάτεμα κατά το μαγείρεμα.

Οι γαρίδες θα μείνουν ζουμερές χάρη στο γρήγορο σοτάρισμα και την αποφυγή υπερβολικής θερμότητας.

Θα τις ενσωματώσουμε στο τέλος με τα φρέσκα στοιχεία, lime και αβοκάντο, για ισορροπημένη γεύση και φρεσκάδα.

Ριζότο με γαρίδες και κρέμα αβοκάντο

Υλικά:

500 γρ. γαρίδες No 4 (καθαρισμένες)

1/4 φλ. ελαιόλαδο

1 κλωνάρι θυμάρι ολόκληρο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κιλό ρύζι καρολίνα

100 ml λευκή τεκίλα

2 πιπερίτσες καυτερές, ψιλοκομμένες

2 αβοκάντο

χυμός και ξύσμα από 2 lime (μοσχολέμονα)

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ζωμός λαχανικών (περίπου 2–2,5 λίτρα) — να είναι ζεστός κατά τη χρήση

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε τον ζωμό και τον κρατάμε ζεστό.

Ταμπονάρουμε τις γαρίδες, κόβουμε τα αβοκάντο σε κύβους, ραντίζοντας με λίγο lime για να μην μαυρίσουν.

Ψιλοκόβουμε κρεμμύδι, σκόρδο και πιπερίτσες.

Ζεσταίνουμε σε φαρδιά κατσαρόλα το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε το κλωνάρι θυμάρι και το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Σοτάρουμε μέχρι να γίνει διάφανο και μαλακό (περίπου 5–7 λεπτά), προσέχοντας να μην αλλάξει χρώμα.

Ρίχνουμε το σκόρδο και τις ψιλοκομμένες πιπερίτσες για 1 λεπτό, ανακατεύοντας, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους.

Προσθέτουμε το ρύζι καρολίνα και το ανακατεύουμε καλά για 2–3 λεπτά, να γυαλίσει.

Σβήνουμε με τη λευκή τεκίλα, αφήνουμε 1–2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ και να απορροφηθούν τα αρώματα.

Ξεκινάμε να προσθέτουμε ζεστό ζωμό σε δόσεις περίπου 200–250 ml κάθε φορά. Ανακατεύουμε συχνά, με ξύλινη κουτάλα και προσθέτουμε επόμενη δόση ζωμού όταν το ρύζι έχει απορροφήσει την προηγούμενη. Συνεχίζουμε για 15–18 λεπτά περίπου, μέχρι το ρύζι να είναι al dente και η υφή κρεμώδης.

Προσαρμόζουμε την ποσότητα υγρού ώστε να έχουμε τη σύσταση που θέλουμε.

Σε ξεχωριστό τηγάνι ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε γρήγορα τις γαρίδες μαζί με λίγο αλάτι και πιπέρι για 1–2 λεπτά ανά πλευρά (ανάλογα με το μέγεθος) μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν ζουμερές. Τις κρατάμε ζεστές.

Μόλις το ρύζι φτάσει στην επιθυμητή υφή, αφαιρούμε το θυμάρι.

Ενσωματώνουμε τις περισσότερες σοταρισμένες γαρίδες στο ριζότο, ανακατεύοντας προσεκτικά ώστε να μην διαλυθούν οι γαρίδες.

Προσθέτουμε τα κομμάτια αβοκάντο και μισό από τον χυμό lime, ανακατεύουμε να ενσωματωθεί το αβοκάντο και να δέσει το ριζότο.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε με αλάτι, πιπέρι και το υπόλοιπο lime, αν χρειάζεται, εκτός φωτιάς.

Σερβίρουμε αμέσως σε ζεστά πιάτα, τοποθετώντας από πάνω μερικές γαρίδες και λίγα κομμάτια αβοκάντο. Τρίβουμε λίγο ξύσμα lime για φρεσκάδα.