Συνταγή για ρολά κανέλας με σοκολάτα

Η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, είναι από τις πιο χαλαρές του χρόνου.

Το μπραντς ή το πρωϊνό των γιορτινών ημερών, μπορεί να γίνει καλύτερο με ένα και μόνο, πράγμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αφράτα και αρωματικά ρολά κανέλας με σοκολάτα.

Τα ρολά αυτά είναι εξίσου διασκεδαστικά στην παρασκευή τους όσο και στην κατανάλωσή τους.

Μπορούμε να τα φτιάξουμε με όλη την οικογένεια και να τα απολαύσουμε με ένα ζεστό ρόφημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρολά κανέλας με σοκολάτα

Υλικά:

Για τη ζύμη:

4 κουταλιές της σούπας (60 γρ. ) ανάλατο βούτυρο, κομμένο σε κομμάτια, συν επιπλέον για το ταψί

1 φλιτζάνι πλήρες γάλα

1/2 φλιτζάνι λευκή ζάχαρη

1 μεγάλο αυγό

2¼ κ.γ. ξηρή μαγιά

1 κ.γ. αλάτι

3 1/2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο συν επιπλέον για την επιφάνεια εργασίας

Για τη γέμιση:

3/4 φλ. καστανή ζάχαρη

2 κ.σ. αλεσμένη κανέλα

2 κ.σ. άγλυκο κακάο

1/2 φλιτζάνι (116 γρ.) βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

170 γρ. πικρή σοκολάτα, ψιλοκομμένη

Επικάλυψη:

3/4 φλ. ζάχαρη άχνη

2 κ.σ. άγλυκο κακάο

2 κ.σ. πλήρες γάλα

2 κ.σ. βούτυρο, λιωμένο

1/2 κ.γ. καθαρό εκχύλισμα βανίλιας

1/4 κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε τη ζύμη: Βουτυρώνουμε ένα ταψί 22×32 εκατοστά. Ανακατεύουμε το βούτυρο και το γάλα σε μια μικρή κατσαρόλα. Ζεσταίνουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να λιώσει το βούτυρο.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αυγό, τη μαγιά, το αλάτι και 1 φλιτζάνι αλεύρι, στο μείγμα γάλακτος. Χτυπάμε με ένα ηλεκτρικό μίξερ σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθούν, περίπου 1 λεπτό.

Προσθέτουμε τα υπόλοιπα 2 ½ φλιτζάνια αλεύρι και χτυπάμε μέχρι να ενωθούν, περίπου 30 δευτερόλεπτα. Αλλάζουμε σε γάντζο ζύμης και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να σχηματιστεί μια χαλαρή μάζα γύρω από τον γάντζο και να αρχίσει να ξεκολλάει από τα τοιχώματα του μπολ, 4 έως 6 λεπτά (η ζύμη θα είναι μαλακή και ελαφρώς κολλώδης). Σχηματίζουμε τη ζύμη σε μια χαλαρή μπάλα με μια σπάτουλα. Καλύπτουμε το μπολ και αφήνουμε να σταθεί σε ζεστή θερμοκρασία δωματίου μέχρι να διπλασιαστεί σε μέγεθος, 1 ώρα έως 1,5 ώρα.

Φτιάχνουμε τη γέμιση: Ανακατεύουμε την καστανή ζάχαρη, την κανέλα και το κακάο σε ένα μπολ μέχρι να ενωθούν.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια εργασίας, ανοίγουμε τη ζύμη σε ένα ορθογώνιο 37×22 εκατοστά.

Απλώνουμε βούτυρο στη ζύμη, αφήνοντας ένα περιθώριο 1,5 εκατοστού γύρω-γύρω. Πασπαλίζουμε με το μείγμα καστανής ζάχαρης, πιέζοντας ελαφρά για να κολλήσει.

Ρίχνουμε την ψιλοκομμένη σοκολάτα, πιέζοντας ελαφρά για να κολλήσει. Ξεκινώντας από τη μία μακριά πλευρά, τυλίγουμε τη ζύμη σε ένα σφιχτό κορμό 45 εκατοστών.

Τοποθετούμε τον κορμό με την ένωση, προς τα κάτω και κόβουμε, με ένα οδοντωτό μαχαίρι, σε 12 φέτες.

Τοποθετούμε τις φέτες με την κομμένη πλευρά προς τα επάνω στο βουτυρωμένο ταψί. Καλύπτουμε και αφήνουμε να φουσκώσει σε ζεστή θερμοκρασία δωματίου μέχρι να φουσκώσει και σχεδόν να διπλασιαστεί σε μέγεθος, 40 λεπτά έως 1 ώρα.

Ψήνουμε τα ρολά, γυρίζοντας το ταψί στη μέση της διαδικασίας, μέχρι να ροδίσουν, 25 έως 30 λεπτά.

Φτιάχνουμε την επικάλυψη: Ανακατεύουμε τη ζάχαρη, το κακάο, το γάλα, το βούτυρο, τη βανίλια και το αλάτι σε ένα μπολ μέχρι να γίνει ομοιογενές.

Ρίχνουμε την επικάλυψη πάνω από τα ζεστά ρολά κανέλας.